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Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом

Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом - РИА Новости, 30.05.2024

Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос об отношении к возможности участия России в праздновании 80-летия высадки в Нормандии заявил, что необходимо... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:50

2024-05-30T18:50

2024-05-30T18:50

в мире

россия

канада

джастин трюдо

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос об отношении к возможности участия России в праздновании 80-летия высадки в Нормандии заявил, что необходимо признавать вклад всех стран антигитлеровской коалиции. "Когда мы отмечаем победу над фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне, важно признавать все страны, которые в этом участвовали", - сказал он журналистам. Трюдо добавил, что это не отменяет "категорического несогласия" Канады с действиями нынешних властей России. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, передавало, что Россию позвали на юбилей в Нормандии 6 июня. Однако директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью РИА Новости сообщил, что до сих пор никаких приглашений ни в министерство, ни в посольство не поступало.

https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html

россия

канада

ссср

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