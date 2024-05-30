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Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом - РИА Новости, 30.05.2024
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18:50 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/tryudo-1949487160.html
Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом
Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом - РИА Новости, 30.05.2024
Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос об отношении к возможности участия России в праздновании 80-летия высадки в Нормандии заявил, что необходимо... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:50
2024-05-30T18:50
в мире
россия
канада
джастин трюдо
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
нормандия
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос об отношении к возможности участия России в праздновании 80-летия высадки в Нормандии заявил, что необходимо признавать вклад всех стран антигитлеровской коалиции. "Когда мы отмечаем победу над фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне, важно признавать все страны, которые в этом участвовали", - сказал он журналистам. Трюдо добавил, что это не отменяет "категорического несогласия" Канады с действиями нынешних властей России. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, передавало, что Россию позвали на юбилей в Нормандии 6 июня. Однако директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью РИА Новости сообщил, что до сих пор никаких приглашений ни в министерство, ни в посольство не поступало.
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россия
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в мире, россия, канада, джастин трюдо, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), ссср, нормандия
В мире, Россия, Канада, Джастин Трюдо, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), СССР, Нормандия
Трюдо призвал признать вклад всех стран в победу над нацизмом

Премьер Канады Трюдо призвал признать вклад всех стран антигитлеровской коалиции

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос об отношении к возможности участия России в праздновании 80-летия высадки в Нормандии заявил, что необходимо признавать вклад всех стран антигитлеровской коалиции.
"Когда мы отмечаем победу над фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне, важно признавать все страны, которые в этом участвовали", - сказал он журналистам.
Трюдо добавил, что это не отменяет "категорического несогласия" Канады с действиями нынешних властей России.
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, передавало, что Россию позвали на юбилей в Нормандии 6 июня. Однако директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью РИА Новости сообщил, что до сих пор никаких приглашений ни в министерство, ни в посольство не поступало.
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В миреРоссияКанадаДжастин ТрюдоВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)СССРНормандия
 
 
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