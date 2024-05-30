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Трюдо убедили освободить Airbus от санкций в отношении титана из России - РИА Новости, 31.05.2024
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17:07 30.05.2024 (обновлено: 01:28 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/tryudo-1949445671.html
Трюдо убедили освободить Airbus от санкций в отношении титана из России
Трюдо убедили освободить Airbus от санкций в отношении титана из России - РИА Новости, 31.05.2024
Трюдо убедили освободить Airbus от санкций в отношении титана из России
Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить корпорацию Airbus от санкций в отношении российского титана, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T17:07
2024-05-31T01:28
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франция
россия
эммануэль макрон
джастин трюдо
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить корпорацию Airbus от санкций в отношении российского титана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее агентство со ссылкой на заявление Airbus передавало, что Канада разрешила корпорации применять титан из России в своем производстве, несмотря на санкции.Как утверждает агентство, Макрон "лично убедил" Трюдо освободить Airbus и другие компании аэрокосмической сферы от санкции в отношении титана.Просьба была высказана во время телефонного разговора двух лидеров в марте. По словам источника, близкого к французскому президенту, Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить Трюдо пойти на такой шаг.По данным агентства, Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом России на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html
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канада, франция, россия, эммануэль макрон, джастин трюдо, airbus
Канада, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Airbus
Трюдо убедили освободить Airbus от санкций в отношении титана из России

Рейтер: Макрон убедил Трюдо освободить Airbus от санкций по части титана из РФ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить корпорацию Airbus от санкций в отношении российского титана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее агентство со ссылкой на заявление Airbus передавало, что Канада разрешила корпорации применять титан из России в своем производстве, несмотря на санкции.
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Как утверждает агентство, Макрон "лично убедил" Трюдо освободить Airbus и другие компании аэрокосмической сферы от санкции в отношении титана.
Просьба была высказана во время телефонного разговора двух лидеров в марте. По словам источника, близкого к французскому президенту, Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить Трюдо пойти на такой шаг.
По данным агентства, Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом России на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
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КанадаФранцияРоссияЭммануэль МакронДжастин ТрюдоAirbus
 
 
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