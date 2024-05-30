https://ria.ru/20240530/treyler-1949426415.html

Дорога в Лавру. Трейлер

Дорога в Лавру. Трейлер - РИА Новости, 30.05.2024

Дорога в Лавру. Трейлер

Подкаст о загадках, чудесах и захватывающей истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Путеводитель по ключевым событиям от Древней Руси до наших дней. Разбираемся вместе с экспертами - как маленькая обитель стала духовным и экономическим центром, как влияла и продолжает влиять на жизнь страны и ее людей.

2024-05-30T18:00

2024-05-30T18:00

2024-05-30T18:33

дорога в лавру

подкаст

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Дорога в Лавру. Трейлер Подкаст о загадках, чудесах и захватывающей истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Путеводитель по ключевым событиям от Древней Руси до наших дней. Разбираемся вместе с экспертами - как маленькая обитель стала духовным и экономическим центром, как влияла и продолжает влиять на жизнь страны и ее людей. audio/mpeg

Дорога в Лавру. Трейлер Подкаст о загадках, чудесах и захватывающей истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Путеводитель по ключевым событиям от Древней Руси до наших дней. Разбираемся вместе с экспертами - как маленькая обитель стала духовным и экономическим центром, как влияла и продолжает влиять на жизнь страны и ее людей. audio/mpeg

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости открывают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля - “Дорога в Лавру”. Проект расскажет о том, как Троице-Сергиева Лавра стала сердцем России, ее важнейшим духовным центром и экономической опорой в трудные времена, а также о неизвестных исторических фактах и жизни Лавры сегодня.Самый масштабный исторический аудиопроект медиагруппы, созданный в жанре нарративных подкастов, который охватит период от XIV века до наших дней. Откроет много неизвестных широкой аудитории страниц истории страны и Церкви в современном и увлекательном формате. Первый эпизод подкаста выйдет 7 июня. Что за предзнаменования испугали осаждавших монастырь поляков и литовцев, кого из русских царей крестили в Лавре и почему народное ополчение Минина и Пожарского собиралось возле монастырских стен – об этом расскажет первый эпизод подкаста. Из второго эпизода можно узнать, как монахи спасли Петра Первого, какую хитрость на богомольях придумала Елизавета Петровна, и как в годы Великой Отечественной войны в Лавре спасали раненных.Третий эпизод посвящен личности преподобного Сергия Радонежского. Почему сын богатого боярина принял монашеский постриг вопреки воле родителей, зачем к нему в обитель приезжал Дмитрий Донской и какую роль преподобный сыграл в Куликовской битве. Четвертый эпизод раскроет тайны легендарного Андрея Рублева. Какие символы зашифрованы в знаменитой "Троице", о чем говорят одеяния ангелов, и почему Рублев был не только гениальным иконописцем, но и выдающимся химиком.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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