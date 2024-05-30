Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Филиал Третьяковской галереи открылся в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
На первой выставке "На вкус и цвет" представлены около 100 картин, среди которых "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Охотники на привале" Василия Перова и другие.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
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© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
"Приветствую всех на открытии филиала Государственной Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре. Это событие знаменует новый этап развития культурной жизни всего региона, оно стало результатом кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью - сделать искусство доступным для каждого… Уже сегодня вы сможете посетить первую выставку филиала - проект под названием "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", - сообщила в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.
В здании, помимо экспозиционных залов, есть развлекательные пространства, мастерские для художников, кинозалы, также в нем будут организованы детские развлекательные программы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиГенеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что концепция самарского филиала не предполагает постоянной выставочной экспозиции, в среднем выставки будут привозить два-три раза в год. По предварительной договоренности с московской Третьяковкой все мировые турне галереи будут начинаться или заканчиваться Самарой, уточнил депутат.
Здание фабрики-кухни было построено в 1932 году в виде серпа и молота. Там был размещен комбинат питания, позже здание пришло в запустение. Затем ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Филиал Третьяковке в Самаре изначально должен был открыться в здании в 2021 году, в последний раз его открытие переносилось на октябрь 2023 года.