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Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре - РИА Новости, 30.05.2024
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10:20 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/tretyakovskasamara-1949286349.html
Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре
Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре - РИА Новости, 30.05.2024
Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре
Филиал Третьяковской галереи открылся в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:20
2024-05-30T10:20
музейные маршруты россии
третьяковская галерея
самара
валентин серов
василий перов
ольга любимова
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Филиал Третьяковской галереи открылся в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.На первой выставке "На вкус и цвет" представлены около 100 картин, среди которых "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Охотники на привале" Василия Перова и другие."Приветствую всех на открытии филиала Государственной Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре. Это событие знаменует новый этап развития культурной жизни всего региона, оно стало результатом кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью - сделать искусство доступным для каждого… Уже сегодня вы сможете посетить первую выставку филиала - проект под названием "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", - сообщила в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.В здании, помимо экспозиционных залов, есть развлекательные пространства, мастерские для художников, кинозалы, также в нем будут организованы детские развлекательные программы.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что концепция самарского филиала не предполагает постоянной выставочной экспозиции, в среднем выставки будут привозить два-три раза в год. По предварительной договоренности с московской Третьяковкой все мировые турне галереи будут начинаться или заканчиваться Самарой, уточнил депутат.Здание фабрики-кухни было построено в 1932 году в виде серпа и молота. Там был размещен комбинат питания, позже здание пришло в запустение. Затем ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Филиал Третьяковке в Самаре изначально должен был открыться в здании в 2021 году, в последний раз его открытие переносилось на октябрь 2023 года.
https://ria.ru/20240529/intermuzeyitogi-1949143989.html
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третьяковская галерея, самара, валентин серов, василий перов, ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Третьяковская галерея, Самара, Валентин Серов, Василий Перов, Ольга Любимова, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре

© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Филиал Третьяковской галереи открылся в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
На первой выставке "На вкус и цвет" представлены около 100 картин, среди которых "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Охотники на привале" Василия Перова и другие.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
"Приветствую всех на открытии филиала Государственной Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре. Это событие знаменует новый этап развития культурной жизни всего региона, оно стало результатом кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью - сделать искусство доступным для каждого… Уже сегодня вы сможете посетить первую выставку филиала - проект под названием "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", - сообщила в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.
В здании, помимо экспозиционных залов, есть развлекательные пространства, мастерские для художников, кинозалы, также в нем будут организованы детские развлекательные программы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиГенеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка На вкус и цвет. Образы еды в русском искусствев новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на открытии филилала музея в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 5
Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве"в новом филиале Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 5
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что концепция самарского филиала не предполагает постоянной выставочной экспозиции, в среднем выставки будут привозить два-три раза в год. По предварительной договоренности с московской Третьяковкой все мировые турне галереи будут начинаться или заканчиваться Самарой, уточнил депутат.
Здание фабрики-кухни было построено в 1932 году в виде серпа и молота. Там был размещен комбинат питания, позже здание пришло в запустение. Затем ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Филиал Третьяковке в Самаре изначально должен был открыться в здании в 2021 году, в последний раз его открытие переносилось на октябрь 2023 года.
Видеообращение к участникам Интермузея министра культуры РФ Ольги Любимовой
Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве
29 мая, 16:13
 
Музейные маршруты РоссииТретьяковская галереяСамараВалентин СеровВасилий ПеровОльга ЛюбимоваРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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