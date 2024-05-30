https://ria.ru/20240530/tretyakovskasamara-1949286349.html

Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре

Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре - РИА Новости, 30.05.2024

Филиал Третьяковской галереи открылся в Самаре

Филиал Третьяковской галереи открылся в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:20

2024-05-30T10:20

2024-05-30T10:20

музейные маршруты россии

третьяковская галерея

самара

валентин серов

василий перов

ольга любимова

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Филиал Третьяковской галереи открылся в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.На первой выставке "На вкус и цвет" представлены около 100 картин, среди которых "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Охотники на привале" Василия Перова и другие."Приветствую всех на открытии филиала Государственной Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре. Это событие знаменует новый этап развития культурной жизни всего региона, оно стало результатом кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью - сделать искусство доступным для каждого… Уже сегодня вы сможете посетить первую выставку филиала - проект под названием "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", - сообщила в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.В здании, помимо экспозиционных залов, есть развлекательные пространства, мастерские для художников, кинозалы, также в нем будут организованы детские развлекательные программы.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что концепция самарского филиала не предполагает постоянной выставочной экспозиции, в среднем выставки будут привозить два-три раза в год. По предварительной договоренности с московской Третьяковкой все мировые турне галереи будут начинаться или заканчиваться Самарой, уточнил депутат.Здание фабрики-кухни было построено в 1932 году в виде серпа и молота. Там был размещен комбинат питания, позже здание пришло в запустение. Затем ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Филиал Третьяковке в Самаре изначально должен был открыться в здании в 2021 году, в последний раз его открытие переносилось на октябрь 2023 года.

https://ria.ru/20240529/intermuzeyitogi-1949143989.html

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третьяковская галерея, самара, валентин серов, василий перов, ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)