https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию - РИА Новости, 30.05.2024
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
После заявлений о нанесении ударов по России и Китаю Дональд Трамп не должен выиграть в президентских выборах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:25
2024-05-30T09:25
2024-05-30T09:25
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После заявлений о нанесении ударов по России и Китаю Дональд Трамп не должен выиграть в президентских выборах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети Х."Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд", — обратился он к бывшему лидеру США.Риттер подчеркнул, что после подобных угроз Трамп должен быть исключен из предвыборной гонки.По данным газеты The Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что, если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну.
https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, скотт риттер, леонид слуцкий (политик), лдпр
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
Риттер: Трамп не должен стать президентом США после угрозы ударить по России