https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html

"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию

"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию - РИА Новости, 30.05.2024

"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию

После заявлений о нанесении ударов по России и Китаю Дональд Трамп не должен выиграть в президентских выборах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:25

2024-05-30T09:25

2024-05-30T09:25

в мире

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дональд трамп

скотт риттер

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После заявлений о нанесении ударов по России и Китаю Дональд Трамп не должен выиграть в президентских выборах, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети Х."Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд", — обратился он к бывшему лидеру США.Риттер подчеркнул, что после подобных угроз Трамп должен быть исключен из предвыборной гонки.По данным газеты The Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что, если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну.

https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html

https://ria.ru/20240529/otvet-1949097647.html

сша

россия

китай

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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, скотт риттер, леонид слуцкий (политик), лдпр