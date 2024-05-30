https://ria.ru/20240530/toshnotiki-1949397928.html
"Тошнотики" стали победителями гастрофестиваля в Мурманске
"Тошнотики" стали победителями гастрофестиваля в Мурманске - РИА Новости, 30.05.2024
"Тошнотики" стали победителями гастрофестиваля в Мурманске
Победителем V гастрономического фестиваля "Вкус Арктики", который прошел в Мурманске на прошлой неделе, по количеству проданных изделий стали любимые еще с... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:27
2024-05-30T15:27
2024-05-30T15:45
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Победителем V гастрономического фестиваля "Вкус Арктики", который прошел в Мурманске на прошлой неделе, по количеству проданных изделий стали любимые еще с советских времен у северян жареные пирожки "тошнотики", а также беляши и блины с крабом, сообщается в Telegram-канале правительства Мурманской области. В ходе фестиваля ведущие рестораторы региона на открытой кухне представили свои фестивальные блюда и провели кулинарные мастер-классы. "Победителей определили по количеству проданных порций за три дня в разных ценовых категориях: рыбные пирожки – легендарные мурманские "тошнотики", беляши с крабом, блины с крабом", - говорится в сообщении. Самым популярным горячим напитком стал арктический чай с брусникой, а холодным – морошковый лимонад. По итогам фестиваля будет создан каталог арктических блюд, в который войдет информация об их истории, рецептах и местах продажи. Жареные рыбные пирожки, прозванные "тошнотиками", пользовались огромной любовью у северян во времена Советского Союза. Их делали из рыбного фарша и зажаривали в оливковом масле. Желающих купить пирожки, которые стоят дешевле 100 рублей, оказалось так много, что торговцы ограничили продажу – не больше двух штук в один руки. "Я шел с работы и подошел к одной из палаток, там уже все было распродано. Тогда продавщица достала два последних пирожка и сказала: один – вам, один – внучке", - рассказал губернатор Андрей Чибис на встрече с мурманскими предпринимателями в четверг. Пятый гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" собрал с 24 по 26 мая в центре Мурманска команды рестораторов и шеф-поваров. На протяжении трех дней гости города и мурманчане могли попробовать изыски арктического меню, принять участие в мастер-классах и понаблюдать кулинарные представления от шефов.
https://ria.ru/20230916/sazhentsy-1896692729.html
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общество, мурманск, мурманская область, андрей чибис
Туризм, Общество, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис
"Тошнотики" стали победителями гастрофестиваля в Мурманске
Победителем фестиваля "Вкус Арктики" стали жареные рыбные пирожки
МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости.
Победителем V гастрономического фестиваля "Вкус Арктики", который прошел в Мурманске на прошлой неделе, по количеству проданных изделий стали любимые еще с советских времен у северян жареные пирожки "тошнотики", а также беляши и блины с крабом, сообщается в Telegram-канале
правительства Мурманской области.
В ходе фестиваля ведущие рестораторы региона на открытой кухне представили свои фестивальные блюда и провели кулинарные мастер-классы.
"Победителей определили по количеству проданных порций за три дня в разных ценовых категориях: рыбные пирожки – легендарные мурманские "тошнотики", беляши с крабом, блины с крабом", - говорится в сообщении.
Самым популярным горячим напитком стал арктический чай с брусникой, а холодным – морошковый лимонад. По итогам фестиваля будет создан каталог арктических блюд, в который войдет информация об их истории, рецептах и местах продажи.
Жареные рыбные пирожки, прозванные "тошнотиками", пользовались огромной любовью у северян во времена Советского Союза. Их делали из рыбного фарша и зажаривали в оливковом масле. Желающих купить пирожки, которые стоят дешевле 100 рублей, оказалось так много, что торговцы ограничили продажу – не больше двух штук в один руки.
"Я шел с работы и подошел к одной из палаток, там уже все было распродано. Тогда продавщица достала два последних пирожка и сказала: один – вам, один – внучке", - рассказал губернатор Андрей Чибис на встрече с мурманскими предпринимателями в четверг.
Пятый гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" собрал с 24 по 26 мая в центре Мурманска команды рестораторов и шеф-поваров. На протяжении трех дней гости города и мурманчане могли попробовать изыски арктического меню, принять участие в мастер-классах и понаблюдать кулинарные представления от шефов.