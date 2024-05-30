https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html

"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии

"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии - РИА Новости, 30.05.2024

"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии

Самолеты F-16 не смогут помочь Украине в конфликте с Россией, поскольку будут уничтожены российскими системами ПВО и истребителями, пишет The National Interest. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:00

2024-05-30T13:00

2024-05-30T13:00

украина

россия

киев

александр де кроо

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Самолеты F-16 не смогут помочь Украине в конфликте с Россией, поскольку будут уничтожены российскими системами ПВО и истребителями, пишет The National Interest."Поскольку самолеты F-16 не обладают технологией малой заметности, в определенных особо опасных условиях они будут нейтрализованы российским арсеналом более совершенных зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400", — говорится в материале.Обозреватель добавила, что ничтожное количество самолетов F-16, ожидаемых в этом году на Украине, не сможет как-то переломить ход конфликта в сторону Киева, а сама авиатехника станет несомненным "магнитом" для российских ПВО и перехватчиков.Во вторник бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.В четверг в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949315108.html

https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html

украина

россия

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украина, россия, киев, александр де кроо, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», f-16, нато, в мире, политика