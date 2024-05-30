Рейтинг@Mail.ru
"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html
"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии
"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии - РИА Новости, 30.05.2024
"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии
Самолеты F-16 не смогут помочь Украине в конфликте с Россией, поскольку будут уничтожены российскими системами ПВО и истребителями, пишет The National Interest. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:00
2024-05-30T13:00
украина
россия
киев
александр де кроо
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0be2ce80984a61b01908d60f0304c346.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Самолеты F-16 не смогут помочь Украине в конфликте с Россией, поскольку будут уничтожены российскими системами ПВО и истребителями, пишет The National Interest."Поскольку самолеты F-16 не обладают технологией малой заметности, в определенных особо опасных условиях они будут нейтрализованы российским арсеналом более совершенных зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400", — говорится в материале.Обозреватель добавила, что ничтожное количество самолетов F-16, ожидаемых в этом году на Украине, не сможет как-то переломить ход конфликта в сторону Киева, а сама авиатехника станет несомненным "магнитом" для российских ПВО и перехватчиков.Во вторник бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.В четверг в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949315108.html
https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fd363ed8b070f559735f6fa9a04444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, александр де кроо, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», f-16, нато, в мире, политика
Украина, Россия, Киев, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», F-16, НАТО, В мире, Политика
"Станет магнитом". В США сообщили Украине плохие новости о новом оружии

TNI: самолеты F-16 на Украине станут магнитом для ракет ПВО ВС России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Самолеты F-16 не смогут помочь Украине в конфликте с Россией, поскольку будут уничтожены российскими системами ПВО и истребителями, пишет The National Interest.
«
"Поскольку самолеты F-16 не обладают технологией малой заметности, в определенных особо опасных условиях они будут нейтрализованы российским арсеналом более совершенных зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники
Вчера, 12:04
Обозреватель добавила, что ничтожное количество самолетов F-16, ожидаемых в этом году на Украине, не сможет как-то переломить ход конфликта в сторону Киева, а сама авиатехника станет несомненным "магнитом" для российских ПВО и перехватчиков.
Во вторник бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.
В четверг в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Самые мощные". Американский офицер неожиданно высказался о России
Вчера, 10:53
 
УкраинаРоссияКиевАлександр де КрооВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»F-16НАТОВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала