Британская газета опозорилась со статьей об Украине
Название статьи в Telegraph о мрачных перспективах Украины дважды переписали
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Название статьи британской журналистки, колумнистки газеты Telegraph Лиза Хейзелдайн статьи об Украине, в которой она пессимистично оценила перспективы Киева в противостоянии с Россией, была за короткий период дважды изменена.
Согласно данным сервиса архивных копий веб-сайтов, первоначальный заголовок статьи Хейзелдайн звучал: "Украина теперь знает, что ей осталось всего несколько месяцев для выживания".
Изменение заголовков в статье в британской Telegraph о перспективах Украины
Изменение заголовков в статье в британской Telegraph о перспективах Украины
Впоследствии заголовок статьи изменился на: "Украина знает, что все кончено". Однако позднее название было изменено вновь: "Без западного вооружения Украине, возможно, останется всего несколько месяцев". На данный момент статья озаглавлена этим вариантом.
Как говорится в материале Хейзелдайн, Владимир Зеленский знает, что Украине "осталось недолго", она сможет оказывать сопротивление в конфликте с Россией, вероятно, "всего несколько месяцев" на фоне снижения заинтересованности западных стран помогать ей.
Как отметила автор, команда Зеленского "обеспокоена" тем, что "борьба Украины" перестанет быть темой первостепенной важности для западных политиков, так как многие из них будут заняты выборами внутри своих стран.