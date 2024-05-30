https://ria.ru/20240530/tayvan-1949353938.html

Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру

Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру - РИА Новости, 30.05.2024

Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру

Сепаратистская деятельность, направленная на достижение независимости Тайваня, представляет собой самую значительную угрозу миру в Тайваньском проливе,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:28

2024-05-30T13:28

2024-05-30T13:28

тайвань

китай

пекин

у цянь

цай инвэнь

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Сепаратистская деятельность, направленная на достижение независимости Тайваня, представляет собой самую значительную угрозу миру в Тайваньском проливе, независимость острова равносильна войне, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. "Сепаратистская деятельность, направленная на достижение независимости Тайваня, представляет собой самую значительную реальную угрозу миру в Тайваньском проливе", - заявил У Цянь. Он отметил, что "воссоединение родины – непреодолимая историческая тенденция, независимость Тайваня равносильна войне, и при разделении не может быть мира". У Цянь подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая выполняет долг по защите государственного суверенитета и территориальной целостности и всегда находится в состоянии боеготовности. "Мы предпримем решительные действия, чтобы разбить все попытки сепаратистских сил добиться независимости Тайваня и пресечь любое вмешательство внешних сил", - указал он. Восточная зона боевого командования НОАК 23-24 мая проводила двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер в случае необходимости. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html

https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947788422.html

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тайвань, китай, пекин, у цянь, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая, в мире