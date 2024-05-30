https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html

Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне

Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне - РИА Новости, 30.05.2024

Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне

Банк России в июне может после долгого перерыва повысить ключевую ставку с 16 до 17 процентов из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько эффективна эта РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T03:18

2024-05-30T03:18

2024-05-30T03:18

экономика

госдума рф

ключевая ставка

инфляция

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России в июне может после долгого перерыва повысить ключевую ставку с 16 до 17 процентов из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько эффективна эта мера, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.Ставка находится на достаточно высоком уровне — 16% годовых с конца прошлого года, а инфляция и не думает замедляться. “Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы – в низкой ли ставке было дело", — рассуждает экономист.Он напомнил, что ставка влияет на инфляцию двояко. С одной стороны, высокие проценты по депозитам приводят к росту доходов вкладчиков в долгосрочной перспективе, а с другой — высокие проценты по кредитам, которые вынужден платить бизнес, разгоняют цены еще сильнее. Кроме того, слишком высокие ставки делают кредиты для граждан недоступными, что тормозит экономику.Чтобы не допустить перекосов, денежно-кредитную политику следует выверять филигранно, делая акцент на развитие. К выработке решения следует привлекать широкое экспертное сообщество, правительство и Госдуму, делает вывод Свириденко.

https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, госдума рф, ключевая ставка, инфляция, россия, центральный банк рф (цб рф)