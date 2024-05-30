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Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне - РИА Новости, 30.05.2024
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03:18 30.05.2024
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Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне
Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне - РИА Новости, 30.05.2024
Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне
Банк России в июне может после долгого перерыва повысить ключевую ставку с 16 до 17 процентов из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько эффективна эта РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:18
2024-05-30T03:18
экономика
госдума рф
ключевая ставка
инфляция
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России в июне может после долгого перерыва повысить ключевую ставку с 16 до 17 процентов из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько эффективна эта мера, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.Ставка находится на достаточно высоком уровне — 16% годовых с конца прошлого года, а инфляция и не думает замедляться. “Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы – в низкой ли ставке было дело", — рассуждает экономист.Он напомнил, что ставка влияет на инфляцию двояко. С одной стороны, высокие проценты по депозитам приводят к росту доходов вкладчиков в долгосрочной перспективе, а с другой — высокие проценты по кредитам, которые вынужден платить бизнес, разгоняют цены еще сильнее. Кроме того, слишком высокие ставки делают кредиты для граждан недоступными, что тормозит экономику.Чтобы не допустить перекосов, денежно-кредитную политику следует выверять филигранно, делая акцент на развитие. К выработке решения следует привлекать широкое экспертное сообщество, правительство и Госдуму, делает вывод Свириденко.
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экономика, госдума рф, ключевая ставка, инфляция, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Госдума РФ, Ключевая ставка, Инфляция, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне

Экономист Свириденко призвал осторожно относиться к повышению ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России в июне может после долгого перерыва повысить ключевую ставку с 16 до 17 процентов из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько эффективна эта мера, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
Ставка находится на достаточно высоком уровне — 16% годовых с конца прошлого года, а инфляция и не думает замедляться. “Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы – в низкой ли ставке было дело", — рассуждает экономист.
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Он напомнил, что ставка влияет на инфляцию двояко. С одной стороны, высокие проценты по депозитам приводят к росту доходов вкладчиков в долгосрочной перспективе, а с другой — высокие проценты по кредитам, которые вынужден платить бизнес, разгоняют цены еще сильнее. Кроме того, слишком высокие ставки делают кредиты для граждан недоступными, что тормозит экономику.
Чтобы не допустить перекосов, денежно-кредитную политику следует выверять филигранно, делая акцент на развитие. К выработке решения следует привлекать широкое экспертное сообщество, правительство и Госдуму, делает вывод Свириденко.
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ЭкономикаГосдума РФКлючевая ставкаИнфляцияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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