https://ria.ru/20240530/svr-1949288161.html

Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР

Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР - РИА Новости, 30.05.2024

Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР

Госдепартамент США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем, заявляет пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:22

2024-05-30T10:22

2024-05-30T10:28

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

государственный департамент сша

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдепартамент США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем, заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки."В целом СВР России фиксирует нарастание попыток Госдепартамента настроить всю мировую общественность против России, даже не стесняясь выставлять себя на всеобщее обозрение посмешищем в этом процессе. Используемые американцами методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом. Они являются следствием неспособности США объективно воспринимать существующую реальность, пребывая в своих мифах о русофобских страхах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

сша

россия

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сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша