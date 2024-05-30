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Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР
Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР - РИА Новости, 30.05.2024
Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР
Госдепартамент США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем, заявляет пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:22
2024-05-30T10:22
2024-05-30T10:28
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственный департамент сша
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдепартамент США пытается настроить мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя посмешищем, заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки."В целом СВР России фиксирует нарастание попыток Госдепартамента настроить всю мировую общественность против России, даже не стесняясь выставлять себя на всеобщее обозрение посмешищем в этом процессе. Используемые американцами методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом. Они являются следствием неспособности США объективно воспринимать существующую реальность, пребывая в своих мифах о русофобских страхах", - говорится в сообщении.
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сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша
США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Государственный департамент США
Госдеп США настраивает мировую общественность против России, заявили в СВР
СВР: Госдеп выставляет себя посмешищем, настраивая мировое сообщество против РФ