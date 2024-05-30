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СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Голанд
СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Голанд - РИА Новости, 30.05.2024
СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Голанд
Главнокомандующий вооруженных сил Швеции убеждает шведов в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд для установления контроля над Балтийским морем, а... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:19
2024-05-30T10:19
2024-05-30T10:40
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженных сил Швеции убеждает шведов в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд для установления контроля над Балтийским морем, а президент Финляндии резко осознал "экзистенциальную угрозу, исходящую от России", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Главнокомандующий ВС Швеции М. Бюден убеждает шведов в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд, который является "ключом к установлению контроля над Балтийским морем", - говорится в сообщении.Также в службе отметили, что недавно избранный президент Финляндии Александр Стубб резко осознал "экзистенциальную угрозу, исходящую от России", и, "не стесняясь, призывает проложить путь к миру через поле битвы"."Они, как прилежные ученики, без запинки повторяют русофобские мантры американских патронов", - заявили в СВР.Ранее в МИД РФ заявили РИА Новости, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд – это провокационная активность, стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), швеция, готланд (губерния), стокгольм (город), в мире, нато
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Швеция, Готланд (губерния), Стокгольм (город), В мире, НАТО
СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Голанд
СВР: шведов убеждают в том, что России нужен остров для контроля над Балтикой