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СВР заявила о планах США разместить в соцсетях ролики о российской угрозе
СВР заявила о планах США разместить в соцсетях ролики о российской угрозе - РИА Новости, 30.05.2024
СВР заявила о планах США разместить в соцсетях ролики о российской угрозе
Госдеп США планирует разместить для населения Швеции и Финляндии короткометражные ролики в попытке показать якобы "серьезность российской угрозы", сообщили в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:17
2024-05-30T10:17
2024-05-30T10:43
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдеп США планирует разместить для населения Швеции и Финляндии короткометражные ролики в попытке показать якобы "серьезность российской угрозы", сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что многочисленные факты свидетельствуют об окончательном превращении Госдепартамента США, охваченного оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что в "под патронажем американского внешнеполитического ведомства в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, чтобы продемонстрировать "серьезность российской угрозы"."Целевая аудитория проекта – население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить "вселенский страх" перед надуманными Вашингтоном "территориальными аппетитами" Москвы", - отметили в СВР.
https://ria.ru/20240421/zakharova-1941358649.html
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сша, швеция, финляндия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, в мире, технологии
США, Швеция, Финляндия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Государственный департамент США, В мире, Технологии
СВР заявила о планах США разместить в соцсетях ролики о российской угрозе
СВР: США планируют разместить в соцсетях Швеции ролики о российской угрозе