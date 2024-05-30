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Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 30.05.2024 (обновлено: 14:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/svo-1949368854.html
Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев
Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев - РИА Новости, 30.05.2024
Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев
Российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:05
2024-05-30T14:14
волчанск
харьковская область
специальная военная операция на украине
в мире
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Тяжело идет работа именно по городу Волчанску. На сегодняшний день можно констатировать только освобождение половины этого города. Враг предпринимает попытки контратаковать, подтянув очень большие резервы. Это мы тоже знаем, это мы тоже видим. Но также понимаем, что, несмотря на все резервы, всё западное вооружение, они там не имеют никаких реальных успехов", - сказал Ганчев.В сегодняшней сводке Минобороны РФ Волчанск не упоминался, во вчерашней ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" "нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", а также отразили четыре контратаки.
https://ria.ru/20240530/svo-1949347625.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, в мире, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Волчанск, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев

Ганчев: российские войска освободили половину Волчанска в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Тяжело идет работа именно по городу Волчанску. На сегодняшний день можно констатировать только освобождение половины этого города. Враг предпринимает попытки контратаковать, подтянув очень большие резервы. Это мы тоже знаем, это мы тоже видим. Но также понимаем, что, несмотря на все резервы, всё западное вооружение, они там не имеют никаких реальных успехов", - сказал Ганчев.
В сегодняшней сводке Минобороны РФ Волчанск не упоминался, во вчерашней ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" "нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", а также отразили четыре контратаки.
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ
Вчера, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВ миреРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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