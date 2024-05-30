https://ria.ru/20240530/svo-1949368854.html

Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев

Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев - РИА Новости, 30.05.2024

Российские войска освободили половину Волчанска, рассказан Ганчев

Российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:05

2024-05-30T14:05

2024-05-30T14:14

волчанск

харьковская область

специальная военная операция на украине

в мире

россия

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Тяжело идет работа именно по городу Волчанску. На сегодняшний день можно констатировать только освобождение половины этого города. Враг предпринимает попытки контратаковать, подтянув очень большие резервы. Это мы тоже знаем, это мы тоже видим. Но также понимаем, что, несмотря на все резервы, всё западное вооружение, они там не имеют никаких реальных успехов", - сказал Ганчев.В сегодняшней сводке Минобороны РФ Волчанск не упоминался, во вчерашней ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" "нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", а также отразили четыре контратаки.

https://ria.ru/20240530/svo-1949347625.html

волчанск

харьковская область

россия

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волчанск, харьковская область, в мире, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины