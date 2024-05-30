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Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
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13:14 30.05.2024 (обновлено: 13:20 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/svo-1949347625.html
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, потери Украины составили до 335 военнослужащих, один танк, три бронемашины, в том числе... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:14
2024-05-30T13:20
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, потери Украины составили до 335 военнослужащих, один танк, три бронемашины, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери противника составили до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, и три автомобиля."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО "Град" и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240530/yug-1949347348.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ

МО: "Центр" отразил 6 контратак, ВСУ потеряли до 335 военных, танк и БМП Bradley

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, потери Украины составили до 335 военнослужащих, один танк, три бронемашины, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, потери противника составили до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, и три автомобиля.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО "Град" и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сообщили в Минобороны.
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