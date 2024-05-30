https://ria.ru/20240530/svo-1949326488.html

В России создали бронежилет-трансформер "Медоед"

В России создали бронежилет-трансформер "Медоед" - РИА Новости, 30.05.2024

В России создали бронежилет-трансформер "Медоед"

В России создан бронежилет-трансформер "Медоед", который позволяет бойцам варьировать уровень защиты в зависимости от задач и обстановки на фронте, он уже... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:28

2024-05-30T12:28

2024-05-30T14:40

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России создан бронежилет-трансформер "Медоед", который позволяет бойцам варьировать уровень защиты в зависимости от задач и обстановки на фронте, он уже поставляется в зону СВО, сообщил РИА Новости гендиректор ООО "Хамари", разработавшего "Медоеда", Евгений Батаев. Разработка представлена на выставке "Экипировка-2024", которая проходит в Москве 30-31 мая. "Бронежилет "Медоед" создан по принципу "два в одном" - в состав этого трансформера входят бронежилеты с классом защиты БР-5 и БР-3. Если боец находится на передовой, он носит весь комплект, если же он находится в расположении или укреплённом объекте, то он отстёгивает ненужную броню, при этом оставаясь в полноценном жилете с шейным воротником и наплечниками, которые защитят его, в частности, от попадания осколков", - сказал Батаев. Собеседник пояснил, что бронежилет с классом бронезащиты БР-3 защищает от попадания пистолета Ярыгина, БР-5 - автомата Калашникова. "Модульность нашего жилета связана с тем, что военнослужащие не всегда ведут однородные боевые действия. Сейчас вы находитесь на линии соприкосновения, а уже через два часа вы в безопасном месте и вам нет необходимости продолжать носить на себе всю эту амуницию. Вы можете ее отстегнуть, поесть, выполнить какие-то задачи по хозяйству, все это время оставаясь защищённым", - заметил Батаев. Кроме того, "Хамари" представила на выставке защитный комплект-трансформер "Росомаха". Данные разработки уже поставляются в зону СВО. Говоря о названиях, Батаев поведал, что звери семейства куньих, к которым относятся росомаха и медоед, "маленькие, но очень опасные". Помимо бронежилетов в комплект "Медоед" входит одноименный опорный экзоскелет, который применяется для разгрузки военнослужащих до 20 килограмм и "полностью повторяет анатомию движения человеческих ног". "Разработка очень помогает особенно тем бойцам, у кого слабые ноги, были ранения и травмы", - добавил собеседник агентства.

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https://ria.ru/20240427/fpv-retranslyator-1942650097.html

https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913546072.html

https://ria.ru/20240424/leopard-1941920141.html

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