https://ria.ru/20240530/svo-1949273373.html

В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины

В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины - РИА Новости, 30.05.2024

В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове повреждено взрывами административное здание. "В Харькове произошел... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:20

2024-05-30T09:20

2024-05-30T09:20

харьков

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове повреждено взрывами административное здание. "В Харькове произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание... произошло частичное разрушение с последующим возгоранием", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Ранее в четверг глава Мало-Даниловского поселкового совета Александр Гололобов сообщал о повреждении ряда объектов инфраструктуры в Малодолиновской общине, расположенной в Харьковском области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936101536.html

харьков

харьковская область

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харьков, харьковская область, вооруженные силы рф