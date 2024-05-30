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В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины - РИА Новости, 30.05.2024
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09:20 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/svo-1949273373.html
В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины
В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины - РИА Новости, 30.05.2024
В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове повреждено взрывами административное здание. "В Харькове произошел... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:20
2024-05-30T09:20
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове повреждено взрывами административное здание. "В Харькове произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание... произошло частичное разрушение с последующим возгоранием", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Ранее в четверг глава Мало-Даниловского поселкового совета Александр Гололобов сообщал о повреждении ряда объектов инфраструктуры в Малодолиновской общине, расположенной в Харьковском области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове повреждено административное здание, утверждают власти Украины

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в городе повреждено административное здание

CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Харькове повреждено взрывами административное здание. "В Харькове произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание... произошло частичное разрушение с последующим возгоранием", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг глава Мало-Даниловского поселкового совета Александр Гололобов сообщал о повреждении ряда объектов инфраструктуры в Малодолиновской общине, расположенной в Харьковском области.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината
27 марта, 10:13
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
ХарьковХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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