https://ria.ru/20240530/svinina-1949404711.html

В Липецкой области растет производство свинины

В Липецкой области растет производство свинины - РИА Новости, 30.05.2024

В Липецкой области растет производство свинины

Поголовье свиней в Липецкой области за первый квартал 2024 года выросло на 30% и составило более 800 голов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:39

2024-05-30T15:39

2024-05-30T15:39

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

мясо

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ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Поголовье свиней в Липецкой области за первый квартал 2024 года выросло на 30% и составило более 800 голов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях Липецкой области составило 33,6 тысячи тонн – это на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам Артамонова, свиноводство обеспечивает значительную долю мясного производства области. На него приходится более 36% получаемого мяса. В прошлом году в хозяйствах Липецкой области было произведено более 130 тысячи тонн свинины, 126 тысяч тонн из которых были получены в сельхозорганизациях. Доля промышленного свиноводства в регионе превышает 95%. "Липецкие животноводы добиваются положительных темпов роста, что является гарантией продовольственной безопасности", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, мясо