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В Липецкой области растет производство свинины - РИА Новости, 30.05.2024
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Липецкая область
 
15:39 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/svinina-1949404711.html
В Липецкой области растет производство свинины
В Липецкой области растет производство свинины - РИА Новости, 30.05.2024
В Липецкой области растет производство свинины
Поголовье свиней в Липецкой области за первый квартал 2024 года выросло на 30% и составило более 800 голов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:39
2024-05-30T15:39
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
мясо
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ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Поголовье свиней в Липецкой области за первый квартал 2024 года выросло на 30% и составило более 800 голов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях Липецкой области составило 33,6 тысячи тонн – это на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам Артамонова, свиноводство обеспечивает значительную долю мясного производства области. На него приходится более 36% получаемого мяса. В прошлом году в хозяйствах Липецкой области было произведено более 130 тысячи тонн свинины, 126 тысяч тонн из которых были получены в сельхозорганизациях. Доля промышленного свиноводства в регионе превышает 95%. "Липецкие животноводы добиваются положительных темпов роста, что является гарантией продовольственной безопасности", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html
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липецкая область, игорь артамонов, мясо
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Мясо

В Липецкой области растет производство свинины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрилавок с мясной продукцией
Прилавок с мясной продукцией - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Поголовье свиней в Липецкой области за первый квартал 2024 года выросло на 30% и составило более 800 голов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях Липецкой области составило 33,6 тысячи тонн – это на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По словам Артамонова, свиноводство обеспечивает значительную долю мясного производства области. На него приходится более 36% получаемого мяса. В прошлом году в хозяйствах Липецкой области было произведено более 130 тысячи тонн свинины, 126 тысяч тонн из которых были получены в сельхозорганизациях. Доля промышленного свиноводства в регионе превышает 95%.
"Липецкие животноводы добиваются положительных темпов роста, что является гарантией продовольственной безопасности", – отметил Артамонов.
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновМясо
 
 
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