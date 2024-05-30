https://ria.ru/20240530/sunak-1949244673.html

Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие

Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие - РИА Новости, 30.05.2024

Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал отвечать на вопрос, разрешит ли он Киеву совершать атаки вглубь территории РФ западным оружием, и заявил, что... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:26

2024-05-30T00:26

2024-05-30T05:25

в мире

украина

россия

великобритания

риши сунак

олаф шольц

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827027287_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_51677e9993018311f11a1063bfb31274.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал отвечать на вопрос, разрешит ли он Киеву совершать атаки вглубь территории РФ западным оружием, и заявил, что действия украинских военных являются "их делом". "Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности", - сказал Cунак в интервью изданию Times. По мнению британского премьера, мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны, и вопрос заключается только в том, кому доверять свою безопасность. В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право защищаться. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html

https://ria.ru/20240502/oruzhie-1943564527.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, риши сунак, олаф шольц, эммануэль макрон, нато