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Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие - РИА Новости, 30.05.2024
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00:26 30.05.2024 (обновлено: 05:25 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sunak-1949244673.html
Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие
Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие - РИА Новости, 30.05.2024
Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал отвечать на вопрос, разрешит ли он Киеву совершать атаки вглубь территории РФ западным оружием, и заявил, что... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:26
2024-05-30T05:25
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал отвечать на вопрос, разрешит ли он Киеву совершать атаки вглубь территории РФ западным оружием, и заявил, что действия украинских военных являются "их делом". "Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности", - сказал Cунак в интервью изданию Times. По мнению британского премьера, мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны, и вопрос заключается только в том, кому доверять свою безопасность. В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право защищаться. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html
https://ria.ru/20240502/oruzhie-1943564527.html
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в мире, украина, россия, великобритания, риши сунак, олаф шольц, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Риши Сунак, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО
Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие

Сунак: то, как Украина будет использовать западное оружие, является ее делом

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал отвечать на вопрос, разрешит ли он Киеву совершать атаки вглубь территории РФ западным оружием, и заявил, что действия украинских военных являются "их делом".
"Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности", - сказал Cунак в интервью изданию Times.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
2 мая, 21:28
По мнению британского премьера, мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны, и вопрос заключается только в том, кому доверять свою безопасность.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право защищаться.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Испытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ: Британия разрешила Украине наносить удары по России своим оружием
2 мая, 20:09
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияРиши СунакОлаф ШольцЭммануэль МакронНАТО
 
 
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