Сунак предоставил Украине право решать, как использовать западное оружие
Сунак: то, как Украина будет использовать западное оружие, является ее делом
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал отвечать на вопрос, разрешит ли он Киеву совершать атаки вглубь территории РФ западным оружием, и заявил, что действия украинских военных являются "их делом".
"Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности", - сказал Cунак в интервью изданию Times.
По мнению британского премьера, мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны, и вопрос заключается только в том, кому доверять свою безопасность.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право защищаться.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.