https://ria.ru/20240530/sud-1949376590.html

Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России

Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 30.05.2024

Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему за фейки о ВС РФ и содействие... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:27

2024-05-30T14:27

2024-05-30T14:27

россия

украина

донецкая народная республика

виталий ярема

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему за фейки о ВС РФ и содействие терроризму, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно назначил наказание в виде 19 лет колонии и штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказали в суде. Суд признал его виновным по статьям 207.3 (распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Ранее СК РФ сообщал, что заочно предъявил обвинения Яреме, который принимал преступные решения о начале так называемой "АТО" в ДНР и ЛНР. После отставки с поста вице-премьера он в 2014-1015 годах занимал должность генпрокурора Украины.

https://ria.ru/20240527/prigovor-1948514917.html

https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, виталий ярема, следственный комитет россии (ск рф), происшествия