https://ria.ru/20240530/sud-1949376590.html
Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России
Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 30.05.2024
Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему за фейки о ВС РФ и содействие... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:27
2024-05-30T14:27
2024-05-30T14:27
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украина
донецкая народная республика
виталий ярема
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему за фейки о ВС РФ и содействие терроризму, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно назначил наказание в виде 19 лет колонии и штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказали в суде. Суд признал его виновным по статьям 207.3 (распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Ранее СК РФ сообщал, что заочно предъявил обвинения Яреме, который принимал преступные решения о начале так называемой "АТО" в ДНР и ЛНР. После отставки с поста вице-премьера он в 2014-1015 годах занимал должность генпрокурора Украины.
https://ria.ru/20240527/prigovor-1948514917.html
https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html
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РИА Новости
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россия, украина, донецкая народная республика, виталий ярема, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Виталий Ярема, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бывшего вице-премьера Украины заочно осудили за фейки о ВС России
Суд заочно приговорил бывшего вице-премьера Украины Ярему к 19 годам колонии