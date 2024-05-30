В Свердловской области студент погиб на производственной практике
В Свердловской области студент погиб на производственной практике в городе Реж
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramМесто происшествия, где студент погиб во время производственной практики в городе Реж Свердловской области. 30 мая 2024
Место происшествия, где студент погиб во время производственной практики в городе Реж Свердловской области. 30 мая 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Студент погиб на производственной практике в городе Реж Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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"Организована проверка в связи с гибелью студента Режевского многопрофильного техникума, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством коммуникаций водоснабжения, газоснабжения", – следует из сообщения.
По данным ведомства, в днем в четверг сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородная в городе Реж. При проведении работ 17-летний студент техникума упал в траншею и его придавило камнем, он погиб на месте.
Как добавили в региональном управлении СК, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза.
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