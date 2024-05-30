https://ria.ru/20240530/student-1949502152.html

В Свердловской области студент погиб на производственной практике

В Свердловской области студент погиб на производственной практике - РИА Новости, 30.05.2024

В Свердловской области студент погиб на производственной практике

Студент погиб на производственной практике в городе Реж Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:46

2024-05-30T19:46

2024-05-30T20:00

происшествия

реж

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Студент погиб на производственной практике в городе Реж Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Организована проверка в связи с гибелью студента Режевского многопрофильного техникума, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством коммуникаций водоснабжения, газоснабжения", – следует из сообщения. По данным ведомства, в днем в четверг сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородная в городе Реж. При проведении работ 17-летний студент техникума упал в траншею и его придавило камнем, он погиб на месте. Как добавили в региональном управлении СК, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза.

https://ria.ru/20231219/obrushenie-1916633480.html

реж

свердловская область

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происшествия, реж, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)