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Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию - РИА Новости, 30.05.2024
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06:35 30.05.2024 (обновлено: 06:51 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/student-1949259876.html
Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию
Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию - РИА Новости, 30.05.2024
Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию
Экс-студент МГУ с Украины Сергей Гулько, которого суд обязал покинуть Россию после задержания за попытки сбора в интернете денег для ВСУ и публикацию информации РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:35
2024-05-30T06:51
россия
грузия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Экс-студент МГУ с Украины Сергей Гулько, которого суд обязал покинуть Россию после задержания за попытки сбора в интернете денег для ВСУ и публикацию информации националистического характера, пытался после депортации из России уехать в Грузию, но ему отказали во въезде.&quot;Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин, — рассказал РИА Новости Гулько, уточнив, что его изначально хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну.Сейчас экс-студент факультета фундаментальной медицины МГУ находится за рубежом, в какой конкретно стране – не уточняется. По словам Гулько, там он планирует продолжить обучение, получить диплом врача. "Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет", — уточнил он.Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживавший в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ.У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)**Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20240220/arest-1928513186.html
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россия, грузия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины
Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ после депортации не пустили в Грузию

© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе. - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Ministry of Finance of Georgia
Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Экс-студент МГУ с Украины Сергей Гулько, которого суд обязал покинуть Россию после задержания за попытки сбора в интернете денег для ВСУ и публикацию информации националистического характера, пытался после депортации из России уехать в Грузию, но ему отказали во въезде.
«

"Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин, — рассказал РИА Новости Гулько, уточнив, что его изначально хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну.

Сейчас экс-студент факультета фундаментальной медицины МГУ находится за рубежом, в какой конкретно стране – не уточняется. По словам Гулько, там он планирует продолжить обучение, получить диплом врача. "Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет", — уточнил он.
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживавший в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.
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Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост "ВКонтакте", два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ.
У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"** (запрещенная в России экстремистская организация).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)

**Организация признана экстремистской и запрещена в России
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