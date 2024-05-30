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США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ

США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ

США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдавии, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:59

2024-05-30T18:59

2024-05-30T18:59

в мире

молдавия

армения

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдавии, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими стандартами и чтобы помочь вооруженным силам этих государств "отойти от российской модели", сообщает французское издание Intelligence Online. "США направляют консультантов в министерства обороны Украины, Молдавии, Армении и балканских стран по запросу этих министерств", - говорится в сообщении. Как пишет издание, тем самым Вашингтон "принимает ответственность" за ведомства стран, "которые хотят покинуть орбиту Москвы". Отмечается, что цели этих консультантов заключаются в увеличении совместимости вооруженных сил этих стран с американскими вооруженными силами и в их дистанцировании от российских стандартов.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943409410.html

молдавия

армения

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в мире, молдавия, армения, украина