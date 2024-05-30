Рейтинг@Mail.ru
США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ssha-1949491094.html
США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ
США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ
США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдавии, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:59
2024-05-30T18:59
в мире
молдавия
армения
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдавии, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими стандартами и чтобы помочь вооруженным силам этих государств "отойти от российской модели", сообщает французское издание Intelligence Online. "США направляют консультантов в министерства обороны Украины, Молдавии, Армении и балканских стран по запросу этих министерств", - говорится в сообщении. Как пишет издание, тем самым Вашингтон "принимает ответственность" за ведомства стран, "которые хотят покинуть орбиту Москвы". Отмечается, что цели этих консультантов заключаются в увеличении совместимости вооруженных сил этих стран с американскими вооруженными силами и в их дистанцировании от российских стандартов.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943409410.html
молдавия
армения
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, армения, украина
В мире, Молдавия, Армения, Украина
США направили консультантов в МО Молдавии, Армении и Украины, пишут СМИ

Intelligence Online: США направили консультантов в Молдавию, Армению и Украину

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдавии, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими стандартами и чтобы помочь вооруженным силам этих государств "отойти от российской модели", сообщает французское издание Intelligence Online.
"США направляют консультантов в министерства обороны Украины, Молдавии, Армении и балканских стран по запросу этих министерств", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, тем самым Вашингтон "принимает ответственность" за ведомства стран, "которые хотят покинуть орбиту Москвы".
Отмечается, что цели этих консультантов заключаются в увеличении совместимости вооруженных сил этих стран с американскими вооруженными силами и в их дистанцировании от российских стандартов.
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Киев намерен добиться прекращения съемки территории Украины со спутников
2 мая, 09:37
 
В миреМолдавияАрменияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала