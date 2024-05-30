https://ria.ru/20240530/ssha-1949305333.html

В США полиция нашла тело женщины в пасти аллигатора

В США полиция нашла тело женщины в пасти аллигатора - РИА Новости, 30.05.2024

В США полиция нашла тело женщины в пасти аллигатора

В Техасе полицейские обнаружили тело женщины в пасти аллигатора, поедавшего ее останки, сообщил местный телеканал ABC 13. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:36

2024-05-30T11:36

2024-05-30T16:53

техас

хьюстон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949312942_88:47:712:398_1920x0_80_0_0_24669d9d2d0e32c4579f9f05135251e3.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Техасе полицейские обнаружили тело женщины в пасти аллигатора, поедавшего ее останки, сообщил местный телеканал ABC 13."Полиция Хьюстона проводила поиски пропавшей женщины, когда нашла человеческие останки на берегу реки Хорспен. Сержант полиции застрелил аллигатора, чтобы тот не нанес еще больше урона останкам", — говорится в публикации.Представитель отдела правоохранительных органов при техасском департаменте парков и дикой природы Мэгги Бергер подчеркнула, что причина смерти женщины еще не установлена, но дело передали в отдел по расследованию убийств до проведения вскрытия. Телеканал отметил, что нападения аллигаторов со смертельным исходом достаточно редки в Техасе. Последний такой случай зафиксирован в 2015 году, он стал первым более чем за 90 лет.

https://ria.ru/20231227/robot-1918349988.html

техас

хьюстон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

техас, хьюстон, в мире