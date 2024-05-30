В США полиция нашла тело женщины в пасти аллигатора
ABC 13: в Техасе полицейские нашли тело женщины в пасти аллигатора
© Фото : Mary Jacobs-Muratta Полиция на месте, где в пасти аллигатора обнаружили тело женщины в Техасе
© Фото : Mary Jacobs-Muratta
Полиция на месте, где в пасти аллигатора обнаружили тело женщины в Техасе
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Техасе полицейские обнаружили тело женщины в пасти аллигатора, поедавшего ее останки, сообщил местный телеканал ABC 13.
"Полиция Хьюстона проводила поиски пропавшей женщины, когда нашла человеческие останки на берегу реки Хорспен. Сержант полиции застрелил аллигатора, чтобы тот не нанес еще больше урона останкам", — говорится в публикации.
Представитель отдела правоохранительных органов при техасском департаменте парков и дикой природы Мэгги Бергер подчеркнула, что причина смерти женщины еще не установлена, но дело передали в отдел по расследованию убийств до проведения вскрытия.
Телеканал отметил, что нападения аллигаторов со смертельным исходом достаточно редки в Техасе. Последний такой случай зафиксирован в 2015 году, он стал первым более чем за 90 лет.
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27 декабря 2023, 04:41