https://ria.ru/20240530/ssha-1949256123.html

WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении

WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении - РИА Новости, 30.05.2024

WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении

США обеспокоены попытками Киева наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России из-за риска дестабилизации обстановки,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T04:48

2024-05-30T04:48

2024-05-30T05:52

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США обеспокоены попытками Киева наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России из-за риска дестабилизации обстановки, сообщил газете Washington Post на условиях анонимности американский чиновник."Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах", — заявил он изданию.По словам источника, Вашингтон обеспокоен тем, что такие нападения могут нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой в условиях, когда администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь территории России, и говорит об этом Киеву."Эти объекты не вовлечены в поддержку России в военных действиях против Украины. Но они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США", — объяснил чиновник. Неназванный собеседник издания на Украине, в свою очередь, подтвердил причастность украинской разведки к подобным атакам. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден подходит все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов Украиной вглубь территории России, и в Белом доме считают пересмотр позиции неизбежным, сообщает. По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков, но в случае ободрения Киев столкнется с "жесткими ограничениями" со стороны Вашингтона, которые могут касаться ограничения военных целей и того, как именно могут использоваться американские вооружения.В России, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html

https://ria.ru/20240515/nt-1946069373.html

https://ria.ru/20240530/bayden-1949250678.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины