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WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении - РИА Новости, 30.05.2024
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04:48 30.05.2024 (обновлено: 05:52 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ssha-1949256123.html
WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении
WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении - РИА Новости, 30.05.2024
WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении
США обеспокоены попытками Киева наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России из-за риска дестабилизации обстановки,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T04:48
2024-05-30T05:52
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США обеспокоены попытками Киева наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России из-за риска дестабилизации обстановки, сообщил газете Washington Post на условиях анонимности американский чиновник.&quot;Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах&quot;, — заявил он изданию.По словам источника, Вашингтон обеспокоен тем, что такие нападения могут нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой в условиях, когда администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь территории России, и говорит об этом Киеву."Эти объекты не вовлечены в поддержку России в военных действиях против Украины. Но они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США", — объяснил чиновник. Неназванный собеседник издания на Украине, в свою очередь, подтвердил причастность украинской разведки к подобным атакам. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден подходит все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов Украиной вглубь территории России, и в Белом доме считают пересмотр позиции неизбежным, сообщает. По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков, но в случае ободрения Киев столкнется с "жесткими ограничениями" со стороны Вашингтона, которые могут касаться ограничения военных целей и того, как именно могут использоваться американские вооружения.В России, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html
https://ria.ru/20240515/nt-1946069373.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
WP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении

WP: США обеспокоены атаками ВСУ на системы оповещения о ракетном нападении РФ

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США обеспокоены попытками Киева наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России из-за риска дестабилизации обстановки, сообщил газете Washington Post на условиях анонимности американский чиновник.
«

"Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах", — заявил он изданию.

По словам источника, Вашингтон обеспокоен тем, что такие нападения могут нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой в условиях, когда администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь территории России, и говорит об этом Киеву.
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"Эти объекты не вовлечены в поддержку России в военных действиях против Украины. Но они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США", — объяснил чиновник.
Неназванный собеседник издания на Украине, в свою очередь, подтвердил причастность украинской разведки к подобным атакам.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден подходит все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов Украиной вглубь территории России, и в Белом доме считают пересмотр позиции неизбежным, сообщает.
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По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков, но в случае ободрения Киев столкнется с "жесткими ограничениями" со стороны Вашингтона, которые могут касаться ограничения военных целей и того, как именно могут использоваться американские вооружения.
В России, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.
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