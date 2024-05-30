https://ria.ru/20240530/spetsoperatsiya-1949349608.html

ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области

ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.05.2024

ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, 155... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:21

2024-05-30T13:21

2024-05-30T13:21

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 миллиметровая гаубица Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ за сутки составили до 65-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240530/svo-1949348868.html

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днепропетровская область

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Дарья Буймова

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность