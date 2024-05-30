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ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области
ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.05.2024
ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, 155... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:21
2024-05-30T13:21
2024-05-30T13:21
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 миллиметровая гаубица Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ за сутки составили до 65-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до 65 украинских военных в Днепропетровской области
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских военных в районе Марьевки
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 65 украинских военнослужащих, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 миллиметровая гаубица Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ за сутки составили до 65-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.