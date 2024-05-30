https://ria.ru/20240530/soznanie-1949306082.html

Эволюционист Яблонка: сознание – свойство биологических существ, не ИИ

Эволюционист Яблонка: сознание – свойство биологических существ, не ИИ - РИА Новости, 30.05.2024

Эволюционист Яблонка: сознание – свойство биологических существ, не ИИ

Сознание – прерогатива биологических существ, наделить им искусственный интеллект будет очень сложно, а эволюция сознания связана с развитием чувств и моральных РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:39

2024-05-30T11:39

2024-05-30T11:39

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КАТМАНДУ (НЕПАЛ), 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Сознание – прерогатива биологических существ, наделить им искусственный интеллект будет очень сложно, а эволюция сознания связана с развитием чувств и моральных ценностей, стремлением человека к свободе и справедливости, заявила в интервью РИА Новости участница Международной конференции "Как изучать и понимать сознание не у людей" в мае в Катманду, известная биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка.ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ОПЫТ"Сознание - это возможность иметь опыт. Например, когда вы видите красный цвет – это не просто волновой процесс: вы имеете опыт видения красного. Когда вы испытываете боль – это не просто ноцицепторы (нейроны, активизирующиеся болевым раздражителем – ред.), реагирующие на воздействие, не просто "вход-выход": это действительно чувствование боли. Чувственное восприятие красного, боли и так далее - все это, на мой взгляд, составляет базовое феноменальное сознание", - сказала РИА Новости Яблонка, отвечая на вопрос о множестве определений "сознания".В сознании, добавила она, есть ряд еще более сложных явлений, как, например, память о родителях, которые умерли, воспоминания о каких-то ужасных или, наоборот, счастливых моментах. "И это все тоже заставляет нас чувствовать и формирует феноменальный опыт. Но в этом нет необходимости на базовом уровне. Животные могут не иметь такой сложной памяти, представлений о виртуальных, воображаемых событиях. Но у них все равно есть опыт видения белого, красного, чувство боли и так далее – минимальное феноменальное сознание", - пояснила собеседница агентства.По ее словам, сознание не находится ни в гиппокампе (парное образование в головном мозге позвоночных, в височных долях обоих полушарий, часть лимбической системы головного мозга – ред.), ни в какой-либо иной одной конкретной области мозга – это системное качество, комплексный процесс. И ученым предстоит узнать, понять, проверить и объяснить, как сознание устроено и работает у разных существ.ОБРАТНАЯ СТОРОНА - СТРАДАНИЕЯблонка отмечает, что жизнь требует метаболизма, знаний и изменений, но чувствовать что-то не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Знания и чувства важны для выживания, но у развития чувственности и приумножения знаний "есть и темная сторона – это страдания". При этом ученые знают, что люди, не способные испытывать боль, часто умирают в детстве, потому что не чувствуют серьезных повреждений и болезней и не предпринимают необходимых мер для самосохранения."Теоретически вы, конечно, можете вообразить живых существ, которые делают все то же самое, что люди и животные, но ничего не чувствуют, у которых только "вход – выход"... Но это будет скорее робот", - сказала собеседница агентства.Отвечая на вопрос, не становится ли сейчас искусственный интеллект таким сознающим, но ничего не чувствующим существом, Яблонка отметила, что "искусственный интеллект – очень ограниченное явление". "Все, что он может делать сейчас, - это вещи, связанные с языком, или игры и тому подобное... А мы говорим скорее о роботе, который ведет себя, как человек. В любом случае, пока у нас нет таких роботов, нет совпадений", - добавила исследовательница.КОГНИТИВНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯГоворя об эволюции сознания, Яблонка отметила, что даже самое простое феноменальное сознание требует, прежде всего, познания, обучения, когнитивности (способности к умственному восприятию и переработке информации, акту познания – ред.). "Тем не менее, эта когнитивность довольно широко распространена среди животных. Она есть, например, у всех позвоночных, у некоторых членистоногих (тип первичноротых животных, включающий насекомых, паукообразных, ракообразных – ред.) и у головоногих (класс моллюсков, к которому относятся, в частности, кальмары, каракатицы, осьминоги – ред.). И я верю, что животные, имеющие сложную когнитивную систему, со всеми обратными связями, цепями представлений, - такие животные должны обладать сознанием", - сказала Яблонка.По ее словам, когнитивность - это очень древнее свойство сознания, которое развилось у разных групп животных, возможно, независимо, в разное время, с разницей в сотни миллионов лет. У позвоночных и членистоногих это могло происходить в Кембрийский период (более 500 миллионов лет назад – ред.), а у таких головоногих, как кальмары, осьминоги и каракатицы, – на 250 миллионов лет позже. "И я думаю, у каких-то видов, не у позвоночных, конечно, это качество было впоследствии утрачено - можно сказать, они потеряли свой мозг", - добавила исследовательница.У общественных животных для успешного взаимодействия друг с другом появляются соответствующие, "социальные эмоции". "Даже простейшие позвоночные, рыбы имеют социальные эмоции. Думаю, что и пчелы тоже", - сказала Яблонка.В дальнейшем эволюция сознания ведет к появлению более разнообразных и глубоких чувств.К ЦЕННОСТЯМ СВОБОДЫ И ДОБРАОтвечая на вопрос о перспективах развития сознания более высокого уровня, например, у людей, собеседница агентства выделила интеллектуальные эмоции, концепции и ценности, за которые человек готов отдать жизнь. "Думаю, это интеллектуальные эмоции. Например, религиозность, или моральное негодование, гнев, когда кого-то мучают, когда сталкиваешься с несправедливостью. Виды эмоций, которые строятся на свойственном нам символизме. Мы беспокоимся о свободе не только как о возможности беспрепятственно передвигаться – нас волнует сама концепция свободы. Для человека важны концепции, идеи. Мы готовы умереть за свободу, справедливость, истину", - подчеркнула Яблонка.Понятия о добре и зле она также относит к высшему уровню развития сознания. "У нас есть концепции добра и зла, которые не только функциональны, которые не про выжить – не выжить, но это - неотъемлемая черта нашего, человеческого существования. В этом плане мы не похожи на других животных. Мы совершили большой прыжок в развитии, когда для нас приобрели такое значение ценности добра, красоты, правды, свободы. Свободы действий, слов, вероисповедания, мышления и так далее. В нашей жизни огромную роль играют эмоции, основанные на символах. Они не важны ни для кого из других животных - только для человека", - полагает эволюционист.СОСТРАДАНИЕ К ЖИВОТНЫМНа вопрос, что значат для человечества аргументы ученых в пользу наличия феноменального сознания и чувств у животных, Яблонка ответила, что люди призваны относиться к животным соответствующим образом. "Если ты чувствуешь – ты страдаешь… Мы должны понимать, что животные наделены чувствами, они могут радоваться и страдать. И мы должны проявлять к ним сострадание", - убеждена исследовательница.По ее словам, людей и животных объединяют многие базовые чувства, эмоции, радость или боль, любовь и забота, феноменальное сознание."Мы должны отдавать себе отчет в том, что сознание в этом мире – это не только про нас, не только про людей, и иметь сознание не так-то просто", - добавила Яблонка.ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗНАНИЯ У ИИНа вопрос, может ли искусственный интеллект в будущем обрести сознание, собеседница агентства ответила неоднозначно. "Очевидно, для сознания должны быть чувства и должно быть тело. Тогда вопрос сводится к тому, может ли робот иметь чувства или нет", - отметила Яблонка.Животным, чтобы испытывать чувства, пояснила ученый, необходимо иметь адаптивную пластичность – и она дана им биологической природой. "Животные имеют физическое тело, состоящее в значительной мере из воды, - очень адаптивное, пластичное тело. Это тяжелая работа. Тело дает вам множество возможностей, решений, и оно смертно", - добавила Яблонка.Она считает, что если и возможно "сделать чувствующего, сознающего робота", то это "гораздо тяжелее, чем многие думают". "Я не говорю, что это невозможно. Но рассказываю о том, чему учит нас биология. Невероятная адаптивная пластичность, которой наделены живые существа, обусловлена естественными биологическими процессами. Роботы этого лишены. Возможно, мы сможем это как-то внедрить в систему, в машину, генерируя каким-то образом… Но это будет очень сложно. Потому что наше сознание – очень, очень глубоко воплощено в нас (в наших биологических телах - ред.)", - заключила собеседница агентства.НАУКА О СОЗНАНИИУченые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: "Как изучать и понимать сознание не у людей". По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Причем речь идет о любом сознании, как у разных видов животных, так и у человека или искусственного интеллекта, – о сознании как феномене.Конференция собрала десятки специалистов в области сознания со всего мира. В их числе известные нейроученые, физиологи, биологи, этологи, психологи, философы из России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, Израиля, Индии, Японии, Австралии, США, Канады, Южной Африки. На форум приехали также доктора буддийской философии, которая занимается вопросами сознания, в том числе животных, вот уже две с половиной тысячи лет. Среди российских докладчиков и гостей конференции: заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН академик Павел Балабан; заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан; директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская.Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра".

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Никита Бизин

катманду, россия, великобритания, религия, наука