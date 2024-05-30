https://ria.ru/20240530/sovfed-1949309861.html

Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции

Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 30.05.2024

Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции

Совет Федерации на заседании 5 июня обсудит ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной лунной станции. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:49

2024-05-30T11:49

2024-05-30T11:52

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 5 июня обсудит ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной лунной станции. Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

https://ria.ru/20240527/dorabotki-1948769755.html

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

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космос - риа наука, китай, россия, луна, совет федерации рф, госдума рф