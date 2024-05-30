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Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 30.05.2024
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Наука
 
11:49 30.05.2024 (обновлено: 11:52 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sovfed-1949309861.html
Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции
Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 30.05.2024
Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции
Совет Федерации на заседании 5 июня обсудит ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной лунной станции. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:49
2024-05-30T11:52
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 5 июня обсудит ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной лунной станции. Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://ria.ru/20240527/dorabotki-1948769755.html
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космос - риа наука, китай, россия, луна, совет федерации рф, госдума рф
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Луна, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Наука
Совфед обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании лунной станции

Совфед 5 июня обсудит ратификацию соглашения с Китаем о создании МНЛС

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Обратная сторона Луны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 5 июня обсудит ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной лунной станции.
Правительство РФ внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
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Отмечалось, что задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Реализация соглашения, как отмечается, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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