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Эксперты Совбеза предложили меры по нейтрализации угроз энергобезопасности - РИА Новости, 30.05.2024
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11:21 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/sovbez-1949301777.html
Эксперты Совбеза предложили меры по нейтрализации угроз энергобезопасности
Эксперты Совбеза предложили меры по нейтрализации угроз энергобезопасности - РИА Новости, 30.05.2024
Эксперты Совбеза предложили меры по нейтрализации угроз энергобезопасности
Эксперты Совета безопасности РФ предложили новые меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности России в условиях западных санкций, сообщила... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:21
2024-05-30T11:21
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предложили новые меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности России в условиях западных санкций, сообщила пресс-служба аппарата СБ. "Члены научного совета при Совете Безопасности России рассмотрели новые вызовы и угрозы стабильной деятельности топливно-энергетического комплекса. Обращено внимание на вопросы, связанные с развязанной странами коллективного Запада торговой войны против нашей страны с введением значительного количества односторонних ограничительных мер в секторе топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении. В числе приоритетов в укреплении энергетической безопасности РФ эксперты Совбеза назвали "важность гарантированной самообеспеченности Российской Федерации энерегоресурсами, эффективного и бесперебойного функционирования логистической инфраструктуры ТЭК, преодоления зависимости отечественного энергокомплекса и смежных отраслей экономики от импорта оборудования, технологий, услуг и работ из недружественных государств с целью укрепления технологического суверенитета страны в энергетической сфере". "Эксперты выработали ряд дополнительных мер, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении.
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Эксперты Совбеза предложили меры по нейтрализации угроз энергобезопасности

Совбез предложил меры борьбы с угрозами энергобезопасности в условиях санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПар от ТЭЦ в Москве
Пар от ТЭЦ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предложили новые меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности России в условиях западных санкций, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
"Члены научного совета при Совете Безопасности России рассмотрели новые вызовы и угрозы стабильной деятельности топливно-энергетического комплекса. Обращено внимание на вопросы, связанные с развязанной странами коллективного Запада торговой войны против нашей страны с введением значительного количества односторонних ограничительных мер в секторе топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
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В числе приоритетов в укреплении энергетической безопасности РФ эксперты Совбеза назвали "важность гарантированной самообеспеченности Российской Федерации энерегоресурсами, эффективного и бесперебойного функционирования логистической инфраструктуры ТЭК, преодоления зависимости отечественного энергокомплекса и смежных отраслей экономики от импорта оборудования, технологий, услуг и работ из недружественных государств с целью укрепления технологического суверенитета страны в энергетической сфере".
"Эксперты выработали ряд дополнительных мер, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении.
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