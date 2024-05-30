https://ria.ru/20240530/solntse-1949365725.html
Недавняя вспышка на Солнце может вызвать магнитные бури, заявил ученый
Недавняя вспышка на Солнце может вызвать магнитные бури, заявил ученый - РИА Новости, 30.05.2024
Недавняя вспышка на Солнце может вызвать магнитные бури, заявил ученый
Выброс солнечной массы, произошедший в результате вспышки 29 мая, все-таки заденет Землю, и, скорее всего, вызовет магнитные бури средней силы, сообщил РИА... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:55
2024-05-30T13:55
2024-05-30T13:55
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выброс солнечной массы, произошедший в результате вспышки 29 мая, все-таки заденет Землю, и, скорее всего, вызовет магнитные бури средней силы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Судя по всему, бывшая область 3664 (новый номер — 3697) с первой же попытки зацепит Землю. Вспышка произвела крупный выброс (что само по себе нетривиальное событие). Более того, несмотря на то, что вчерашняя вспышка произошла под углом почти 70 градусов от направления на Землю, раствор конуса, в котором были выброшены облака плазмы, похоже превышают этот угол", - сказал Богачев. "На поступивших видео явно наблюдаются массы, направленные на снимающий их спутник, то есть, по сути, на Землю. Предварительно облако придет к Земле в ночь с пятницы на субботу то есть с 31 на 1 июня", - добавил он. Ученый пояснил, что возможная продолжительность магнитных бурь может составить от 10 до 20 часов. По его словам, ожидаются бури уровня от G2 до G3, а в вечернее время в пятницу прогнозируется высокая вероятность полярных сияний.
https://ria.ru/20240530/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Недавняя вспышка на Солнце может вызвать магнитные бури, заявил ученый
Богачев: скорее всего, недавняя вспышка заденет Землю и вызовет магнитные бури
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выброс солнечной массы, произошедший в результате вспышки 29 мая, все-таки заденет Землю, и, скорее всего, вызовет магнитные бури средней силы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Судя по всему, бывшая область 3664 (новый номер — 3697) с первой же попытки зацепит Землю. Вспышка произвела крупный выброс (что само по себе нетривиальное событие). Более того, несмотря на то, что вчерашняя вспышка произошла под углом почти 70 градусов от направления на Землю, раствор конуса, в котором были выброшены облака плазмы, похоже превышают этот угол", - сказал Богачев.
"На поступивших видео явно наблюдаются массы, направленные на снимающий их спутник, то есть, по сути, на Землю. Предварительно облако придет к Земле в ночь с пятницы на субботу то есть с 31 на 1 июня", - добавил он.
Ученый пояснил, что возможная продолжительность магнитных бурь может составить от 10 до 20 часов. По его словам, ожидаются бури уровня от G2 до G3, а в вечернее время в пятницу прогнозируется высокая вероятность полярных сияний.