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СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине
СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, передает агентство DPA. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:14
2024-05-30T20:14
2024-05-30T20:28
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, передает агентство DPA."Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в Одессу", - говорится в сообщении агентства в социальной сети X.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, НАТО, Сергей Лавров
СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине
DPA: Писториус объявил о новом пакете военной помощи украине на 500 млн евро