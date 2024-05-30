https://ria.ru/20240530/smi-1949508965.html

СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине

СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, передает агентство DPA. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:14

2024-05-30T20:14

2024-05-30T20:28

в мире

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борис писториус

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, передает агентство DPA."Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в Одессу", - говорится в сообщении агентства в социальной сети X.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html

украина

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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, нато, сергей лавров