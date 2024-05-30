Зеленский посетит Саудовскую Аравию, сообщили СМИ
DPA: Зеленский посетит Саудовскую Аравию с целью заручиться поддержкой
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию в субботу с целью заручиться поддержкой перед конференцией по Украине в Швейцарии, передает агентство DPA со ссылкой на неназванный источник в украинском посольстве в Эр-Рияде.
"Зеленский прибудет в саудовский портовый город Джидда с коротким визитом, в ходе которого встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками", - передает агентство слова источника.
По мнению агентства, визит Зеленского продиктован целью заручиться поддержкой максимального количества государств перед конференцией по Украине в Швейцарии.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ.
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Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.