Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами - РИА Новости, 30.05.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами
Мошенники нашли новый способ получить доступ к чужим учетным записям на ряде порталов - для этого они используют старые сим-карты, поступившие в повторную... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:50
2024-05-30T05:50
общество
технологии
сергей кузьменко
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мошенники нашли новый способ получить доступ к чужим учетным записям на ряде порталов - для этого они используют старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, но обезопасить себя можно в том числе с помощью блокировки номера при его смене, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества поступают жалобы на новый вид мошенничества. Киберпреступники получают незаконный доступ к учетной записи на портале "Госуслуги". Суть схемы заключается в том, что мошенники приобретают старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, и используют их для восстановления доступа к учетным записям "Госуслуг", онлайн-банкам и социальным сетям", - объяснил эксперт. Такая схема позволяет мошенникам получить доступ к персональной информации, включая паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также другие конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для различных преступных действий. При этом, по его словам, проблема усугубляется тем, что пользователи часто не отвязывают старые номера от сервисов, а мобильные операторы не могут это проверить и отключить. В результате действия злоумышленников остаются незамеченными, а восстановление доступа для пользователя становится практически невозможным, так как номер ему уже не принадлежит. Поэтому для того, чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, Кузьменко рекомендует соблюдать ряд правил. Так, например, при смене номера необходимо отвязать его от всех важных аккаунтов, в том числе на "Госуслугах", также следует "попросить оператора полностью его заблокировать", чтобы телефон не попал в руки мошенников. "Включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно сделать. Это усложнит доступ к вашим учетным записям для мошенников. ... Регулярно меняйте пароли на своих учетных записях. Создавайте сложные пароли", - также напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы.
https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html
https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_730:0:6623:4420_1920x0_80_0_0_8fae7f6cd602c5c96e04405fb86b2b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, сергей кузьменко, роскачество
Общество, Технологии, Сергей Кузьменко, Роскачество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества со старыми сим-картами

Эксперт Кузьменко: в новой схеме мошенников используются старые сим-карты

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мошенники нашли новый способ получить доступ к чужим учетным записям на ряде порталов - для этого они используют старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, но обезопасить себя можно в том числе с помощью блокировки номера при его смене, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества поступают жалобы на новый вид мошенничества. Киберпреступники получают незаконный доступ к учетной записи на портале "Госуслуги". Суть схемы заключается в том, что мошенники приобретают старые сим-карты, поступившие в повторную продажу, и используют их для восстановления доступа к учетным записям "Госуслуг", онлайн-банкам и социальным сетям", - объяснил эксперт.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Юрист рассказал, как уберечь счет в банке от новой схемы мошенников
8 октября 2023, 03:15
Такая схема позволяет мошенникам получить доступ к персональной информации, включая паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также другие конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для различных преступных действий.
При этом, по его словам, проблема усугубляется тем, что пользователи часто не отвязывают старые номера от сервисов, а мобильные операторы не могут это проверить и отключить. В результате действия злоумышленников остаются незамеченными, а восстановление доступа для пользователя становится практически невозможным, так как номер ему уже не принадлежит.
Поэтому для того, чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, Кузьменко рекомендует соблюдать ряд правил. Так, например, при смене номера необходимо отвязать его от всех важных аккаунтов, в том числе на "Госуслугах", также следует "попросить оператора полностью его заблокировать", чтобы телефон не попал в руки мошенников.
"Включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно сделать. Это усложнит доступ к вашим учетным записям для мошенников. ... Регулярно меняйте пароли на своих учетных записях. Создавайте сложные пароли", - также напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
17 мая, 03:26
 
ОбществоТехнологииСергей КузьменкоРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала