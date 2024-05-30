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Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада - РИА Новости, 30.05.2024
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17:58 30.05.2024 (обновлено: 20:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sigal-1949472778.html
Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада
Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада - РИА Новости, 30.05.2024
Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада
Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:58
2024-05-30T20:14
россия
украина
стивен сигал
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и справедливость. Стивен Фредерик Сигал на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля в четверг был награжден орденом Дружбы. "Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле... Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что такое правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость", - сказал он на церемонии. Сигал также отметил, что до начала спецоперации на Украине в разных странах происходили различного рода беспорядки, которые являются "ядами" для всего мира. "Весь мир находится в опасной близости к третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции", - добавил он. Он также отметил, что большинство собравшихся в Екатерининском зале Кремля внесли огромный вклад в защиту Родины, в особенности - президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20240508/sigal-1944662229.html
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россия, украина, стивен сигал, владимир путин
Россия, Украина, Стивен Сигал, Владимир Путин
Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада

Стивен Сигал призвал объединиться против зла западного мира и бороться за правду

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал, награжденный орденом Дружбы, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал, награжденный орденом Дружбы, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал, награжденный орденом Дружбы, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и справедливость.
Стивен Фредерик Сигал на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля в четверг был награжден орденом Дружбы.
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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«
"Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле... Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что такое правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость", - сказал он на церемонии.
Сигал также отметил, что до начала спецоперации на Украине в разных странах происходили различного рода беспорядки, которые являются "ядами" для всего мира. "Весь мир находится в опасной близости к третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции", - добавил он.
Он также отметил, что большинство собравшихся в Екатерининском зале Кремля внесли огромный вклад в защиту Родины, в особенности - президент России Владимир Путин.
Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
7 мая, 10:40
 
РоссияУкраинаСтивен СигалВладимир Путин
 
 
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