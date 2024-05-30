https://ria.ru/20240530/sigal-1949472778.html

Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада

Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада - РИА Новости, 30.05.2024

Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:58

2024-05-30T17:58

2024-05-30T20:14

россия

украина

стивен сигал

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и справедливость. Стивен Фредерик Сигал на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля в четверг был награжден орденом Дружбы. "Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле... Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что такое правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость", - сказал он на церемонии. Сигал также отметил, что до начала спецоперации на Украине в разных странах происходили различного рода беспорядки, которые являются "ядами" для всего мира. "Весь мир находится в опасной близости к третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции", - добавил он. Он также отметил, что большинство собравшихся в Екатерининском зале Кремля внесли огромный вклад в защиту Родины, в особенности - президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240508/sigal-1944662229.html

https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944313098.html

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россия, украина, стивен сигал, владимир путин