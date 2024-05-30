Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны Запада
Стивен Сигал призвал объединиться против зла западного мира и бороться за правду
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал, награжденный орденом Дружбы, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал, награжденный орденом Дружбы, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и справедливость.
Стивен Фредерик Сигал на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля в четверг был награжден орденом Дружбы.
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"Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле... Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что такое правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость", - сказал он на церемонии.
Сигал также отметил, что до начала спецоперации на Украине в разных странах происходили различного рода беспорядки, которые являются "ядами" для всего мира. "Весь мир находится в опасной близости к третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции", - добавил он.
Он также отметил, что большинство собравшихся в Екатерининском зале Кремля внесли огромный вклад в защиту Родины, в особенности - президент России Владимир Путин.