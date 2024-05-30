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Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 30.05.2024
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16:20 30.05.2024 (обновлено: 16:37 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/shulginov-1949424370.html
Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 30.05.2024
Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, церемония вручения наград проходит в Кремле. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:20
2024-05-30T16:37
николай шульгинов
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, церемония вручения наград проходит в Кремле.В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин вручит Шульгинову награду, передает корреспондент РИА Новости. Также ордена удостоены гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Владимир Подзолков.
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николай шульгинов, владимир путин, общество, россия
Николай Шульгинов, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, церемония вручения наград проходит в Кремле.
В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин вручит Шульгинову награду, передает корреспондент РИА Новости. Также ордена удостоены гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Владимир Подзолков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство
15 мая, 15:31
 
Николай ШульгиновВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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