https://ria.ru/20240530/shulginov-1949424370.html

Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 30.05.2024

Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, церемония вручения наград проходит в Кремле. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:20

2024-05-30T16:20

2024-05-30T16:37

николай шульгинов

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, церемония вручения наград проходит в Кремле.В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин вручит Шульгинову награду, передает корреспондент РИА Новости. Также ордена удостоены гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Владимир Подзолков.

https://ria.ru/20240515/former-1946164389.html

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Наталья Макарова

николай шульгинов, владимир путин, общество, россия