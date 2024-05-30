https://ria.ru/20240530/shtraf-1949376169.html

В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия

В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия - РИА Новости, 30.05.2024

В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия

Житель Чебоксар, перепугавший соседей стрельбой из охолощенного оружия, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:26

2024-05-30T14:26

2024-05-30T14:27

происшествия

чебоксары

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Житель Чебоксар, перепугавший соседей стрельбой из охолощенного оружия, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает МВД Чувашии. Вечером 13 апреля в полицию поступило несколько сообщений от жильцов дома по улице Николая Рождественского о звуках автоматной очереди. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 45-летний горожанин пришел в гости к своему товарищу и после употребления спиртных напитков открыл стрельбу из охолощенного оружия, чем и напугал обратившихся в полицию граждан", - говорится в сообщении. По месту жительства мужчины было обнаружено форменное обмундирование полицейского, предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова и пистолетом Макарова, более 178 стреляных гильз светозвукового действия и 327 строительно-монтажных патронов. Экспертное исследование показало, что оружие не является огнестрельным и не представляет опасности для окружающих. Чебоксарец пояснил, что все эти вещи он приобретал для съемок фильма. Был составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". "Судья назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240130/shtraf-1924261830.html

чебоксары

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чебоксары, россия