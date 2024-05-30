Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 30.05.2024 (обновлено: 14:27 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/shtraf-1949376169.html
В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия
В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия - РИА Новости, 30.05.2024
В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия
Житель Чебоксар, перепугавший соседей стрельбой из охолощенного оружия, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:26
2024-05-30T14:27
происшествия
чебоксары
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Житель Чебоксар, перепугавший соседей стрельбой из охолощенного оружия, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает МВД Чувашии. Вечером 13 апреля в полицию поступило несколько сообщений от жильцов дома по улице Николая Рождественского о звуках автоматной очереди. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 45-летний горожанин пришел в гости к своему товарищу и после употребления спиртных напитков открыл стрельбу из охолощенного оружия, чем и напугал обратившихся в полицию граждан", - говорится в сообщении. По месту жительства мужчины было обнаружено форменное обмундирование полицейского, предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова и пистолетом Макарова, более 178 стреляных гильз светозвукового действия и 327 строительно-монтажных патронов. Экспертное исследование показало, что оружие не является огнестрельным и не представляет опасности для окружающих. Чебоксарец пояснил, что все эти вещи он приобретал для съемок фильма. Был составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". "Судья назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240130/shtraf-1924261830.html
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах оштрафовали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия

В Чебоксарах мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за стрельбу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Житель Чебоксар, перепугавший соседей стрельбой из охолощенного оружия, оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает МВД Чувашии.
Вечером 13 апреля в полицию поступило несколько сообщений от жильцов дома по улице Николая Рождественского о звуках автоматной очереди.
«
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 45-летний горожанин пришел в гости к своему товарищу и после употребления спиртных напитков открыл стрельбу из охолощенного оружия, чем и напугал обратившихся в полицию граждан", - говорится в сообщении.
По месту жительства мужчины было обнаружено форменное обмундирование полицейского, предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова и пистолетом Макарова, более 178 стреляных гильз светозвукового действия и 327 строительно-монтажных патронов. Экспертное исследование показало, что оружие не является огнестрельным и не представляет опасности для окружающих. Чебоксарец пояснил, что все эти вещи он приобретал для съемок фильма.
Был составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". "Судья назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему", - отмечается в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата
30 января, 03:37
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала