https://ria.ru/20240530/sever-1949346566.html

Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области

Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2024

Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, один танк,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:12

2024-05-30T13:12

2024-05-30T13:21

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, один танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Старица Харьковской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность