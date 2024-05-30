https://ria.ru/20240530/sever-1949346566.html
Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области
Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2024
Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, один танк,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:12
2024-05-30T13:12
2024-05-30T13:21
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, один танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Старица Харьковской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Севера" продвигаются в Харьковской области
Группировка "Север" продвигается в Харьковской области, отразила две контратаки