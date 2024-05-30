https://ria.ru/20240530/serial-1949529727.html

Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ

Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ - РИА Новости, 30.05.2024

Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в специальной номинации "Сила в правде" на церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:44

2024-05-30T22:44

2024-05-30T23:02

культура

федор бондарчук

жора крыжовников

владимир вдовиченков

мосфильм

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в специальной номинации "Сила в правде" на церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), передаёт корреспондент РИА Новости. "Спасибо большое республике Татарстан. Рустам Нургалиевич Минниханов, большое спасибо", - сказал продюсер сериала Фёдор Бондарчук. Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм". Организаторов фестиваля за поддержку сериала поблагодарил и режиссер Жора Крыжовников. "Спасибо огромное ИРИ. Так получилось, что материал фильма первыми увидели эксперты экспертного совета, куда я приехал в обед между съемками, чтобы показать материал, и было очень приятно, потому что такой небольшой зал, очень неожиданно теплая атмосфера, и просто неожиданная поддержка в том смысле, что были сказаны простые слова: "Классный проект", "Надо поддерживать", - сказал он. Премию вручили актер Владимир Вдовиченков и актриса Елена Лядова.Кроме того, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вручили приз в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" проекту Lenta.ru "Оружие России: на страже Родины".

https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html

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федор бондарчук, жора крыжовников, владимир вдовиченков, мосфильм, россия