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Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:44 30.05.2024 (обновлено: 23:02 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/serial-1949529727.html
Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ
Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ - РИА Новости, 30.05.2024
Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в специальной номинации "Сила в правде" на церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:44
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культура
федор бондарчук
жора крыжовников
владимир вдовиченков
мосфильм
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в специальной номинации "Сила в правде" на церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), передаёт корреспондент РИА Новости. "Спасибо большое республике Татарстан. Рустам Нургалиевич Минниханов, большое спасибо", - сказал продюсер сериала Фёдор Бондарчук. Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм". Организаторов фестиваля за поддержку сериала поблагодарил и режиссер Жора Крыжовников. "Спасибо огромное ИРИ. Так получилось, что материал фильма первыми увидели эксперты экспертного совета, куда я приехал в обед между съемками, чтобы показать материал, и было очень приятно, потому что такой небольшой зал, очень неожиданно теплая атмосфера, и просто неожиданная поддержка в том смысле, что были сказаны простые слова: "Классный проект", "Надо поддерживать", - сказал он. Премию вручили актер Владимир Вдовиченков и актриса Елена Лядова.Кроме того, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вручили приз в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" проекту Lenta.ru "Оружие России: на страже Родины".
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
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федор бондарчук, жора крыжовников, владимир вдовиченков, мосфильм, россия
Культура, Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Владимир Вдовиченков, Мосфильм, Россия
Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ

Сериал "Слово пацана" стал лучшим в спецноминации "Сила в правде" на премии ИРИ

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в специальной номинации "Сила в правде" на церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Спасибо большое республике Татарстан. Рустам Нургалиевич Минниханов, большое спасибо", - сказал продюсер сериала Фёдор Бондарчук.
Жора Крыжовников - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
15 апреля, 22:24
Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм".
Организаторов фестиваля за поддержку сериала поблагодарил и режиссер Жора Крыжовников.
«
"Спасибо огромное ИРИ. Так получилось, что материал фильма первыми увидели эксперты экспертного совета, куда я приехал в обед между съемками, чтобы показать материал, и было очень приятно, потому что такой небольшой зал, очень неожиданно теплая атмосфера, и просто неожиданная поддержка в том смысле, что были сказаны простые слова: "Классный проект", "Надо поддерживать", - сказал он.
Премию вручили актер Владимир Вдовиченков и актриса Елена Лядова.
Кроме того, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вручили приз в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" проекту Lenta.ru "Оружие России: на страже Родины".
ХХII церемония вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон"
26 января, 22:39
 
КультураФедор БондарчукЖора КрыжовниковВладимир ВдовиченковМосфильмРоссия
 
 
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