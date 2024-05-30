Сериал "Слово пацана" стал лучшим в номинации "Сила в правде" на премии ИРИ
Сериал "Слово пацана" стал лучшим в спецноминации "Сила в правде" на премии ИРИ
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в специальной номинации "Сила в правде" на церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Спасибо большое республике Татарстан. Рустам Нургалиевич Минниханов, большое спасибо", - сказал продюсер сериала Фёдор Бондарчук.
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Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм".
Организаторов фестиваля за поддержку сериала поблагодарил и режиссер Жора Крыжовников.
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"Спасибо огромное ИРИ. Так получилось, что материал фильма первыми увидели эксперты экспертного совета, куда я приехал в обед между съемками, чтобы показать материал, и было очень приятно, потому что такой небольшой зал, очень неожиданно теплая атмосфера, и просто неожиданная поддержка в том смысле, что были сказаны простые слова: "Классный проект", "Надо поддерживать", - сказал он.
Премию вручили актер Владимир Вдовиченков и актриса Елена Лядова.
Кроме того, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вручили приз в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" проекту Lenta.ru "Оружие России: на страже Родины".
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