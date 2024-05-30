https://ria.ru/20240530/semya-1949351870.html

Песков назвал многодетные семьи основой будущего России

Песков назвал многодетные семьи основой будущего России - РИА Новости, 30.05.2024

Песков назвал многодетные семьи основой будущего России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:25

2024-05-30T13:25

2024-05-30T13:25

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", которые, по словам представителя Кремля, составляют основу будущего России. "У президента запланирована встреча с семьями, которые награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня" из разных федеральных округов России, семьи многодетные, с наградами. Собственно, те самые семьи, которые составляют основу нашего будущего", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин традиционно уделяет многодетным семьям много внимания, в том числе в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня. Позже сегодня в течение дня президент вручит госнаграды отличившимся россиянам, включая звания "Героя России" и "Героя труда" в Екатерининском зале Кремля. Кроме того, у президента состоится множество встреч, которые будут носить служебный характер.

https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914581765.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество