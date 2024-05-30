Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/semya-1949351870.html
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России - РИА Новости, 30.05.2024
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", которые, по словам представителя Кремля, составляют основу будущего России. "У президента запланирована встреча с семьями, которые награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня" из разных федеральных округов России, семьи многодетные, с наградами. Собственно, те самые семьи, которые составляют основу нашего будущего", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин традиционно уделяет многодетным семьям много внимания, в том числе в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня. Позже сегодня в течение дня президент вручит госнаграды отличившимся россиянам, включая звания "Героя России" и "Героя труда" в Екатерининском зале Кремля. Кроме того, у президента состоится множество встреч, которые будут носить служебный характер.
https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html
https://ria.ru/20231208/putin-1914581765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_b8d6e8c07bfe1217fc474ae13dd35c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России

Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", которые, по словам представителя Кремля, составляют основу будущего России.
"У президента запланирована встреча с семьями, которые награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня" из разных федеральных округов России, семьи многодетные, с наградами. Собственно, те самые семьи, которые составляют основу нашего будущего", - сказал Песков журналистам.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми
20 мая, 14:23
Он отметил, что Путин традиционно уделяет многодетным семьям много внимания, в том числе в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня.
Позже сегодня в течение дня президент вручит госнаграды отличившимся россиянам, включая звания "Героя России" и "Героя труда" в Екатерининском зале Кремля. Кроме того, у президента состоится множество встреч, которые будут носить служебный характер.
LIVE: Путин на церемонии вручения медалей Героям России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция
8 декабря 2023, 13:31
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала