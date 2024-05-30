https://ria.ru/20240530/semya-1949351870.html
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России - РИА Новости, 30.05.2024
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", которые, по словам представителя Кремля, составляют основу будущего России. "У президента запланирована встреча с семьями, которые награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня" из разных федеральных округов России, семьи многодетные, с наградами. Собственно, те самые семьи, которые составляют основу нашего будущего", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин традиционно уделяет многодетным семьям много внимания, в том числе в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня. Позже сегодня в течение дня президент вручит госнаграды отличившимся россиянам, включая звания "Героя России" и "Героя труда" в Екатерининском зале Кремля. Кроме того, у президента состоится множество встреч, которые будут носить служебный характер.
https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html
https://ria.ru/20231208/putin-1914581765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков назвал многодетные семьи основой будущего России
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента Владимира Путина назначена встреча с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", которые, по словам представителя Кремля, составляют основу будущего России.
"У президента запланирована встреча с семьями, которые награждены орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня" из разных федеральных округов России, семьи многодетные, с наградами. Собственно, те самые семьи, которые составляют основу нашего будущего", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин традиционно уделяет многодетным семьям много внимания, в том числе в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня.
Позже сегодня в течение дня президент вручит госнаграды отличившимся россиянам, включая звания "Героя России" и "Героя труда" в Екатерининском зале Кремля. Кроме того, у президента состоится множество встреч, которые будут носить служебный характер.