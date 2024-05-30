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Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна - РИА Новости, 30.05.2024
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17:16 30.05.2024 (обновлено: 17:18 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949449672.html
Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна
Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна - РИА Новости, 30.05.2024
Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна
Европа пострадает от ограничений, введенных Евросоюзом (ЕС) на импорт зерновых из России, там увеличатся цены на продукцию, поэтому либо ей нужно будет найти... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:16
2024-05-30T17:18
экономика
россия
европа
белоруссия
аджа лябиб
владимир путин
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европа пострадает от ограничений, введенных Евросоюзом (ЕС) на импорт зерновых из России, там увеличатся цены на продукцию, поэтому либо ей нужно будет найти других поставщиков, либо нарастить выращивание сельскохозяйственной культуры, рассказал РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Ранее Совет ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии, оно вступит в силу с 1 июля. В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. "Европа пускай страдает, там цены в любом случае на зерно поднимутся. Поэтому либо Европа найдет других поставщиков, либо попытается увеличить выращивание сельскохозяйственной культуры, либо будет ввоз российского зерна через другие страны", - поделился мнением Хазанов. Он добавил, что для России последствия будут только в одном - страна перестанет поставлять данные зерновые культуры в ЕС. При этом, по мнению эксперта, все же для России более интересным и основным рынком является Азия. В четверг глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
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экономика, россия, европа, белоруссия, аджа лябиб, владимир путин, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
Экономика, Россия, Европа, Белоруссия, Аджа Лябиб, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна

Эксперт Хазанов прогнозирует рост цен на зерно в ЕС из-за санкций в отношении РФ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европа пострадает от ограничений, введенных Евросоюзом (ЕС) на импорт зерновых из России, там увеличатся цены на продукцию, поэтому либо ей нужно будет найти других поставщиков, либо нарастить выращивание сельскохозяйственной культуры, рассказал РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии, оно вступит в силу с 1 июля. В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
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"Европа пускай страдает, там цены в любом случае на зерно поднимутся. Поэтому либо Европа найдет других поставщиков, либо попытается увеличить выращивание сельскохозяйственной культуры, либо будет ввоз российского зерна через другие страны", - поделился мнением Хазанов.
Он добавил, что для России последствия будут только в одном - страна перестанет поставлять данные зерновые культуры в ЕС. При этом, по мнению эксперта, все же для России более интересным и основным рынком является Азия.
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В четверг глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаРоссияЕвропаБелоруссияАджа ЛябибВладимир ПутинЕвросоюзСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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