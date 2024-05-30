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МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести пошлины на зерновые - РИА Новости, 30.05.2024
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17:03 30.05.2024 (обновлено: 17:22 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949443498.html
МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести пошлины на зерновые
МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести пошлины на зерновые - РИА Новости, 30.05.2024
МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести пошлины на зерновые
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что решение Совета ЕС установить заградительные таможенные пошлины на импортируемые из России и РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:03
2024-05-30T17:22
евросоюз
белоруссия
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
валдис домбровскис
россия
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что решение Совета ЕС установить заградительные таможенные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии зерновые является очередным ударом по мировой продовольственной безопасности.Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля."Есть еще вопрос мировой продовольственной безопасности, тема поставок продовольствия для беднейших стран, по которой Совет ЕС своим решением нанес очередной удар. Это решение также еще и очевидное попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО", - сказал пресс-секретарь.По его словам, ""разумность" этого решения европейских политиков вызывает вопросы, но не вызывает удивления". "Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий", - подчеркнул Глаз.В любом случае, отметил пресс-секретарь МИД, и Белоруссия, и Россия это решение "совершенно спокойно" переживут. "Наши страны не только обеспечивают продовольственную безопасность для своих граждан, но и на деле ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности", - сказал он.
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949357253.html
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евросоюз, белоруссия, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, валдис домбровскис, россия
Евросоюз, Белоруссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, Россия
МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести пошлины на зерновые

МИД Белоруссии: санкции ЕС повлияют на мировую продовольственную безопасность

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что решение Совета ЕС установить заградительные таможенные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии зерновые является очередным ударом по мировой продовольственной безопасности.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля.
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"Есть еще вопрос мировой продовольственной безопасности, тема поставок продовольствия для беднейших стран, по которой Совет ЕС своим решением нанес очередной удар. Это решение также еще и очевидное попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, ""разумность" этого решения европейских политиков вызывает вопросы, но не вызывает удивления". "Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий", - подчеркнул Глаз.
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В любом случае, отметил пресс-секретарь МИД, и Белоруссия, и Россия это решение "совершенно спокойно" переживут. "Наши страны не только обеспечивают продовольственную безопасность для своих граждан, но и на деле ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности", - сказал он.
 
ЕвросоюзБелоруссияВсемирная торговая организация (ВТО)ЕврокомиссияВалдис ДомбровскисРоссия
 
 
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