МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести пошлины на зерновые
МИД Белоруссии: санкции ЕС повлияют на мировую продовольственную безопасность
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что решение Совета ЕС установить заградительные таможенные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии зерновые является очередным ударом по мировой продовольственной безопасности.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля.
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"Есть еще вопрос мировой продовольственной безопасности, тема поставок продовольствия для беднейших стран, по которой Совет ЕС своим решением нанес очередной удар. Это решение также еще и очевидное попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, ""разумность" этого решения европейских политиков вызывает вопросы, но не вызывает удивления". "Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий", - подчеркнул Глаз.
В любом случае, отметил пресс-секретарь МИД, и Белоруссия, и Россия это решение "совершенно спокойно" переживут. "Наши страны не только обеспечивают продовольственную безопасность для своих граждан, но и на деле ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности", - сказал он.