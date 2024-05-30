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Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России - РИА Новости, 30.05.2024
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15:59 30.05.2024 (обновлено: 16:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949416900.html
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России - РИА Новости, 30.05.2024
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:59
2024-05-30T16:08
швеция
россия
бельгия
евросоюз
аджа лябиб
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне, заявила глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб."Мы также обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров, но это предложение еще должно стать предметом обсуждения последствий такого шага", - сказала министр.Ранее ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июля.
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швеция, россия, бельгия, евросоюз, аджа лябиб, санкции в отношении россии
Швеция, Россия, Бельгия, Евросоюз, Аджа Лябиб, Санкции в отношении России
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России

Лябиб: Швеция предложила ЕС распространить пошлины на другие товары из России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой досматривают автомобиль в международном пункте пропуска
Кинолог со служебной собакой досматривают автомобиль в международном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кинолог со служебной собакой досматривают автомобиль в международном пункте пропуска. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне, заявила глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
"Мы также обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров, но это предложение еще должно стать предметом обсуждения последствий такого шага", - сказала министр.
Изображение сгенерировано ИИ
Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию
27 мая, 08:00
Ранее ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июля.
 
ШвецияРоссияБельгияЕвросоюзАджа ЛябибСанкции в отношении России
 
 
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