https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949416900.html
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России - РИА Новости, 30.05.2024
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:59
2024-05-30T15:59
2024-05-30T16:08
швеция
россия
бельгия
евросоюз
аджа лябиб
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне, заявила глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб."Мы также обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров, но это предложение еще должно стать предметом обсуждения последствий такого шага", - сказала министр.Ранее ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июля.
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швеция, россия, бельгия, евросоюз, аджа лябиб, санкции в отношении россии
Швеция, Россия, Бельгия, Евросоюз, Аджа Лябиб, Санкции в отношении России
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Лябиб: Швеция предложила ЕС распространить пошлины на другие товары из России