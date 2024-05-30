https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949416900.html

Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России

Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России - РИА Новости, 30.05.2024

Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России

Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:59

2024-05-30T15:59

2024-05-30T16:08

швеция

россия

бельгия

евросоюз

аджа лябиб

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне, заявила глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб."Мы также обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров, но это предложение еще должно стать предметом обсуждения последствий такого шага", - сказала министр.Ранее ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июля.

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

швеция

россия

бельгия

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швеция, россия, бельгия, евросоюз, аджа лябиб, санкции в отношении россии