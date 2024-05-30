https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949247098.html

В США анонсировали санкции против России по ограничению закупок для ВПК

В США анонсировали санкции против России по ограничению закупок для ВПК - РИА Новости, 30.05.2024

В США анонсировали санкции против России по ограничению закупок для ВПК

Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить санкционное давление на Россию в попытке ограничить закупки иностранных компонентов для... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:12

2024-05-30T01:12

2024-05-30T05:58

россия

сша

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джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить санкционное давление на Россию в попытке ограничить закупки иностранных компонентов для военно-промышленного комплекса, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо."Нам необходимо делать больше для того, чтобы санкции останавливали Россию от получения товаров, необходимых для производства вооружений", — сказал он в интервью Bloomberg.Адейемо признал, что Вашингтон беспокоит наличие у России доступа к иностранным комплектующим, он обвинил Китай в содействии этому. Как указал заместитель министра финансов США, обсуждение новых инструментов санкционного давления на Москву является одной из задач его визита в Киев."Фундаментально мы не можем сделать это в одиночку Соединенными Штатами. Нам нужны наши союзники и партнеры", — подчеркнул он.Адейемо добавил, что Запад намерен вводить санкции против любой компании и физического лица за поддержку российского ВПК, но отказался говорить о подробностях предстоящих новых ограничений со стороны Запада.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240529/vengriya-1949080462.html

https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948339665.html

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россия, сша, москва, джо байден, владимир путин