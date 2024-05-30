https://ria.ru/20240530/samolet-1949479467.html

Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево

Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 30.05.2024

Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево

Готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси Airbus 321, прибывший рейсом Самара - Москва, благополучно приземлился в аэропорту... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:20

2024-05-30T18:20

2024-05-30T18:34

шереметьево (аэропорт)

airbus

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси Airbus 321, прибывший рейсом Самара - Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Борт сел штатно", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что на борту воздушного судна находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

https://ria.ru/20240412/sheremetevo-1939529002.html

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2024

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шереметьево (аэропорт), airbus