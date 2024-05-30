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Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево
Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 30.05.2024
Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево
Готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси Airbus 321, прибывший рейсом Самара - Москва, благополучно приземлился в аэропорту... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:20
2024-05-30T18:20
2024-05-30T18:34
шереметьево (аэропорт)
airbus
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси Airbus 321, прибывший рейсом Самара - Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Борт сел штатно", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что на борту воздушного судна находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.
https://ria.ru/20240412/sheremetevo-1939529002.html
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шереметьево (аэропорт), airbus
Шереметьево (аэропорт), Airbus
Airbus Самара-Москва благополучно приземлился в Шереметьево
Airbus 321 Самара-Москва успешно совершил аварийную посадку в Шереметьево
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси Airbus 321, прибывший рейсом Самара - Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Борт сел штатно", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на борту воздушного судна находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.