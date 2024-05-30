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В США припаркованный военный самолет упал на носовую часть - РИА Новости, 30.05.2024
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15:52 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/samolet-1949411622.html
В США припаркованный военный самолет упал на носовую часть
В США припаркованный военный самолет упал на носовую часть - РИА Новости, 30.05.2024
В США припаркованный военный самолет упал на носовую часть
Припаркованный самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker "упал" на носовую часть на базе американских ВВС в Канзасе из-за незапланированного втягивания передней... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:52
2024-05-30T15:52
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Припаркованный самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker "упал" на носовую часть на базе американских ВВС в Канзасе из-за незапланированного втягивания передней стойки шасси, сообщила пресс-служба базы МакКоннел. "Передняя стойка шасси KC-135 Stratotanker убралась, когда самолет был припаркован", - сообщила пресс-служба базы в своих соцсетях. В это время на борту находились только два техника и еще три человека были рядом с судном, никто из них не пострадал. Отмечается, что в связи с происшествием было начато расследование. О повреждениях самолета не сообщается.
https://ria.ru/20240515/tramp-1946039136.html
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канзас, в мире, сша
Канзас, В мире, США
В США припаркованный военный самолет упал на носовую часть

Самолет-заправщик ВВС США "упал" на нос из-за убранной передней стойки шасси

© Фото : соцсетиСамолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker на базе МакКоннелл в Канзасе
Самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker на базе МакКоннелл в Канзасе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Припаркованный самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker "упал" на носовую часть на базе американских ВВС в Канзасе из-за незапланированного втягивания передней стойки шасси, сообщила пресс-служба базы МакКоннел.
"Передняя стойка шасси KC-135 Stratotanker убралась, когда самолет был припаркован", - сообщила пресс-служба базы в своих соцсетях. В это время на борту находились только два техника и еще три человека были рядом с судном, никто из них не пострадал.
Отмечается, что в связи с происшествием было начато расследование. О повреждениях самолета не сообщается.
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15 мая, 04:09
 
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