https://ria.ru/20240530/rubl-1949199637.html

Обратный эффект: что будет с рублем в июне

Обратный эффект: что будет с рублем в июне - РИА Новости, 30.05.2024

Обратный эффект: что будет с рублем в июне

Под конец мая российская валюта внезапно взяла курс на укрепление. Поддержку оказал ряд факторов, и они пока не исчерпаны. Аналитики не ожидают шоковых... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:04

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под конец мая российская валюта внезапно взяла курс на укрепление. Поддержку оказал ряд факторов, и они пока не исчерпаны. Аналитики не ожидают шоковых сценариев, но не исключают, что рубль еще немного усилится.Налоги, выручка и нефтьЛучшие показатели с января: 88 за доллар и 96 за евро. Всего рубль отыграл у американской валюты 5,8 пункта.Восходящий тренд объясняется тем, что наступил период уплаты крупных налогов — пик пришелся на 28 мая. Это значительно подстегивает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.Кроме того, по-прежнему (до апреля 2025-го) действует требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортными компаниями.Наконец, сказались нефтяные котировки — Brent стоит дороже 80 долларов за баррель."Чем больше нефтегазовые доходы, тем больше западной валюты продают. Однако сейчас это уже не так важно. Доля экспортных расчетов в долларах и евро за два года снизилась с 84,7 до 17,8 процента", — отмечает Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".Ставка и санкцииРублю помогают также жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России с перспективой ее дальнейшего ужесточения и, как ни странно, западные санкции."В случае если решение проблемы с платежами за импорт затянется, внешнеторговое сальдо может сохраняться повышенным более продолжительное время. Это поддержит рубль. Похожие процессы уже происходили во втором квартале 2022 года", — указывают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Центробанка в обзоре "О чем говорят тренды"."ЦБ держит ставку на высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию, и даже думает поднять еще. Жесткая ДКП увеличивает привлекательность рублевых активов для инвесторов. А проблемы с расчетами из-за санкций сдерживают импортные потоки. Если сложности с оплатой импорта продолжатся, профицит внешнеторгового баланса может оставаться значительным долгое время, способствуя укреплению рубля", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.По его словам, эти факторы удержат рубль в июне на уровне около 90 за доллар и 98 за евро.Переход на рублиПостепенное вытеснение недружественных валют аналитики также относят к положительным факторам.К концу первого квартала, по данным ЦБ, доля доллара и евро в международных расчетах сократилась до 59,2 процента. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в марте 2023-го.В экспорте на национальную денежную единицу приходится 41,6 процента, в импорте — 38,1. В результате рубль впервые стал главной валютой во внешней торговле страны.Внимание на ФРСЕсть поддержка и из-за океана. Эксперты обращают внимание на то, что рубль начал укрепляться сразу после публикации отчета по американскому рынку труда. Это головная боль для Федрезерва. Регулятору придется корректировать монетарную политику.Также в пятницу обнародуют обновленные данные по инфляции США — показатель расходов на личное потребление за предыдущий месяц. Их тоже проанализируют для актуализации прогноза."Если нисходящая динамика подтвердится, Федрезерв, скорее всего, быстрее и интенсивнее станет переходить к так называемой голубиной денежно-кредитной политике снижения ставок. Это ослабит доллар и, соответственно, усилит рубль", — уточняет Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Что дальшеТрадиционный негатив для рубля — cохраняющиеся геополитические риски и санкционное давление. Плюс неопределенность с решениями ОПЕК+ по квотам добычи нефти. Ситуация прояснится после встречи 2 июня.Тем не менее в целом условия благоприятные. Рубль может еще укрепиться на три-пять процентов, считает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Аналитики прогнозируют на июнь 88-91 за доллар, 96-100 за евро и 12,1-12,7 за юань. А вот потом положение ухудшится. Экспортные платежи сократятся, нефть подешевеет. К тому же увеличится импорт: должны заработать новые механизмы платежей в обход санкций.В "Цифра брокер" считают нынешнее укрепление рубля краткосрочным. Но широкий диапазон 88-94 за доллар и 94-100 за евро сохранится."Возможны и негативные сюрпризы для российского бизнеса, о которых мы пока не знаем. Поэтому никакого взрывного роста курса рубля не будет. В середине лета более вероятно его ослабление", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Там ждут в июне 87 за доллар и 95 за евро. К сентябрю — коридор 87-100 за доллар и 95-108 за евро.

https://ria.ru/20240426/stavka-1942490829.html

https://radiosputnik.ru/20240528/neft-1948963246.html

https://ria.ru/20240529/fedrezerv-1948727672.html

https://ria.ru/20240529/ekonomika-1949055085.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, юань, курс рубля, санкции в отношении россии, опек+