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Обратный эффект: что будет с рублем в июне - РИА Новости, 30.05.2024
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08:00 30.05.2024 (обновлено: 08:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/rubl-1949199637.html
Обратный эффект: что будет с рублем в июне
Обратный эффект: что будет с рублем в июне - РИА Новости, 30.05.2024
Обратный эффект: что будет с рублем в июне
Под конец мая российская валюта внезапно взяла курс на укрепление. Поддержку оказал ряд факторов, и они пока не исчерпаны. Аналитики не ожидают шоковых... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:00
2024-05-30T08:04
экономика
цены на нефть
сша
россия
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рубль
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под конец мая российская валюта внезапно взяла курс на укрепление. Поддержку оказал ряд факторов, и они пока не исчерпаны. Аналитики не ожидают шоковых сценариев, но не исключают, что рубль еще немного усилится.Налоги, выручка и нефтьЛучшие показатели с января: 88 за доллар и 96 за евро. Всего рубль отыграл у американской валюты 5,8 пункта.Восходящий тренд объясняется тем, что наступил период уплаты крупных налогов — пик пришелся на 28 мая. Это значительно подстегивает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.Кроме того, по-прежнему (до апреля 2025-го) действует требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортными компаниями.Наконец, сказались нефтяные котировки — Brent стоит дороже 80 долларов за баррель."Чем больше нефтегазовые доходы, тем больше западной валюты продают. Однако сейчас это уже не так важно. Доля экспортных расчетов в долларах и евро за два года снизилась с 84,7 до 17,8 процента", — отмечает Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".Ставка и санкцииРублю помогают также жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России с перспективой ее дальнейшего ужесточения и, как ни странно, западные санкции."В случае если решение проблемы с платежами за импорт затянется, внешнеторговое сальдо может сохраняться повышенным более продолжительное время. Это поддержит рубль. Похожие процессы уже происходили во втором квартале 2022 года", — указывают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Центробанка в обзоре "О чем говорят тренды".&quot;ЦБ держит ставку на высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию, и даже думает поднять еще. Жесткая ДКП увеличивает привлекательность рублевых активов для инвесторов. А проблемы с расчетами из-за санкций сдерживают импортные потоки. Если сложности с оплатой импорта продолжатся, профицит внешнеторгового баланса может оставаться значительным долгое время, способствуя укреплению рубля&quot;, — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.По его словам, эти факторы удержат рубль в июне на уровне около 90 за доллар и 98 за евро.Переход на рублиПостепенное вытеснение недружественных валют аналитики также относят к положительным факторам.К концу первого квартала, по данным ЦБ, доля доллара и евро в международных расчетах сократилась до 59,2 процента. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в марте 2023-го.В экспорте на национальную денежную единицу приходится 41,6 процента, в импорте — 38,1. В результате рубль впервые стал главной валютой во внешней торговле страны.Внимание на ФРСЕсть поддержка и из-за океана. Эксперты обращают внимание на то, что рубль начал укрепляться сразу после публикации отчета по американскому рынку труда. Это головная боль для Федрезерва. Регулятору придется корректировать монетарную политику.Также в пятницу обнародуют обновленные данные по инфляции США — показатель расходов на личное потребление за предыдущий месяц. Их тоже проанализируют для актуализации прогноза.&quot;Если нисходящая динамика подтвердится, Федрезерв, скорее всего, быстрее и интенсивнее станет переходить к так называемой голубиной денежно-кредитной политике снижения ставок. Это ослабит доллар и, соответственно, усилит рубль&quot;, — уточняет Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Что дальшеТрадиционный негатив для рубля — cохраняющиеся геополитические риски и санкционное давление. Плюс неопределенность с решениями ОПЕК+ по квотам добычи нефти. Ситуация прояснится после встречи 2 июня.Тем не менее в целом условия благоприятные. Рубль может еще укрепиться на три-пять процентов, считает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Аналитики прогнозируют на июнь 88-91 за доллар, 96-100 за евро и 12,1-12,7 за юань. А вот потом положение ухудшится. Экспортные платежи сократятся, нефть подешевеет. К тому же увеличится импорт: должны заработать новые механизмы платежей в обход санкций.В &quot;Цифра брокер&quot; считают нынешнее укрепление рубля краткосрочным. Но широкий диапазон 88-94 за доллар и 94-100 за евро сохранится."Возможны и негативные сюрпризы для российского бизнеса, о которых мы пока не знаем. Поэтому никакого взрывного роста курса рубля не будет. В середине лета более вероятно его ослабление", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Там ждут в июне 87 за доллар и 95 за евро. К сентябрю — коридор 87-100 за доллар и 95-108 за евро.
https://ria.ru/20240426/stavka-1942490829.html
https://radiosputnik.ru/20240528/neft-1948963246.html
https://ria.ru/20240529/fedrezerv-1948727672.html
https://ria.ru/20240529/ekonomika-1949055085.html
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Наталья Дембинская
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экономика, цены на нефть, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, юань, курс рубля, санкции в отношении россии, опек+
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Доллар, евро, Юань, Курс рубля, Санкции в отношении России, ОПЕК+

Обратный эффект: что будет с рублем в июне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди возле пункта обмена валют в Москве
Люди возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под конец мая российская валюта внезапно взяла курс на укрепление. Поддержку оказал ряд факторов, и они пока не исчерпаны. Аналитики не ожидают шоковых сценариев, но не исключают, что рубль еще немного усилится.

Налоги, выручка и нефть

Лучшие показатели с января: 88 за доллар и 96 за евро. Всего рубль отыграл у американской валюты 5,8 пункта.
Восходящий тренд объясняется тем, что наступил период уплаты крупных налогов — пик пришелся на 28 мая. Это значительно подстегивает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.
Кроме того, по-прежнему (до апреля 2025-го) действует требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортными компаниями.
Наконец, сказались нефтяные котировки — Brent стоит дороже 80 долларов за баррель.
"Чем больше нефтегазовые доходы, тем больше западной валюты продают. Однако сейчас это уже не так важно. Доля экспортных расчетов в долларах и евро за два года снизилась с 84,7 до 17,8 процента", — отмечает Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".
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Ставка и санкции

Рублю помогают также жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России с перспективой ее дальнейшего ужесточения и, как ни странно, западные санкции.
"В случае если решение проблемы с платежами за импорт затянется, внешнеторговое сальдо может сохраняться повышенным более продолжительное время. Это поддержит рубль. Похожие процессы уже происходили во втором квартале 2022 года", — указывают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Центробанка в обзоре "О чем говорят тренды".
«

"ЦБ держит ставку на высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию, и даже думает поднять еще. Жесткая ДКП увеличивает привлекательность рублевых активов для инвесторов. А проблемы с расчетами из-за санкций сдерживают импортные потоки. Если сложности с оплатой импорта продолжатся, профицит внешнеторгового баланса может оставаться значительным долгое время, способствуя укреплению рубля", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

По его словам, эти факторы удержат рубль в июне на уровне около 90 за доллар и 98 за евро.
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Переход на рубли

Постепенное вытеснение недружественных валют аналитики также относят к положительным факторам.
К концу первого квартала, по данным ЦБ, доля доллара и евро в международных расчетах сократилась до 59,2 процента. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в марте 2023-го.
«

В экспорте на национальную денежную единицу приходится 41,6 процента, в импорте — 38,1. В результате рубль впервые стал главной валютой во внешней торговле страны.

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Внимание на ФРС

Есть поддержка и из-за океана. Эксперты обращают внимание на то, что рубль начал укрепляться сразу после публикации отчета по американскому рынку труда. Это головная боль для Федрезерва. Регулятору придется корректировать монетарную политику.
Также в пятницу обнародуют обновленные данные по инфляции США — показатель расходов на личное потребление за предыдущий месяц. Их тоже проанализируют для актуализации прогноза.
«

"Если нисходящая динамика подтвердится, Федрезерв, скорее всего, быстрее и интенсивнее станет переходить к так называемой голубиной денежно-кредитной политике снижения ставок. Это ослабит доллар и, соответственно, усилит рубль", — уточняет Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.

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Что дальше

Традиционный негатив для рубля — cохраняющиеся геополитические риски и санкционное давление. Плюс неопределенность с решениями ОПЕК+ по квотам добычи нефти. Ситуация прояснится после встречи 2 июня.
Тем не менее в целом условия благоприятные. Рубль может еще укрепиться на три-пять процентов, считает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Аналитики прогнозируют на июнь 88-91 за доллар, 96-100 за евро и 12,1-12,7 за юань. А вот потом положение ухудшится. Экспортные платежи сократятся, нефть подешевеет. К тому же увеличится импорт: должны заработать новые механизмы платежей в обход санкций.
«

В "Цифра брокер" считают нынешнее укрепление рубля краткосрочным. Но широкий диапазон 88-94 за доллар и 94-100 за евро сохранится.

"Возможны и негативные сюрпризы для российского бизнеса, о которых мы пока не знаем. Поэтому никакого взрывного роста курса рубля не будет. В середине лета более вероятно его ослабление", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
Там ждут в июне 87 за доллар и 95 за евро. К сентябрю — коридор 87-100 за доллар и 95-108 за евро.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльДолларевроЮаньКурс рубляСанкции в отношении РоссииОПЕК+
 
 
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