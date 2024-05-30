https://ria.ru/20240530/rostekh-1949288843.html

В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель"

В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель" - РИА Новости, 30.05.2024

В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель"

Российский робот-сапёр "Шмель" проходит испытания, занимаясь разминированием гражданских объектов в новых регионах России, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:26

2024-05-30T10:26

2024-05-30T10:26

технологии

россия

кубинка

бекхан оздоев

ростех

высокоточные комплексы

патриот

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский робот-сапёр "Шмель" проходит испытания, занимаясь разминированием гражданских объектов в новых регионах России, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха". Обновленный "Шмель" можно увидеть в экспозиции холдинга "Высокоточные комплексы" на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в период с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот" (Кубинка). "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал новый этап опытной эксплуатации робота-сапера МГР-4 "Шмель". Испытания проходят в реальных условиях – машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах", - говорится в сообщении. МГР-4 – инициативная разработка двух предприятий "Высокоточных комплексов": Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины – система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками. Она позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей. "Сегодня "Ростех" проводит комплексные испытания МГР-4 в реальных условиях. Это позволило оперативно доработать машину. Например, "Шмель" получил новый противоминный трал. Он особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей. При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество – робот позволяет оператору находиться в безопасном месте – на расстоянии до 1000 метров", - цитируется в сообщении директор кластера обычных вооружений и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. По его словам, это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минами-ловушками, цель которых поразить сапера. Ожидается, что испытания "Шмеля" завершат во второй половине 2024 года. "Представленный в этом году на "Комплексной безопасности" улучшенный образец робота-сапера – результат кропотливой и самоотверженной работы специалистов холдинга "Высокоточные комплексы". При этом процесс совершенствования и доработки комплекса разминирования продолжается, холдинг заинтересован в создании отвечающей всем необходимым требованиям и при этом недорогой машины дистанционного разминирования", – цитируется в сообщении гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов.

https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html

https://ria.ru/20240328/bronezhilet-1936313125.html

россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, кубинка, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, патриот