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В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель" - РИА Новости, 30.05.2024
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10:26 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/rostekh-1949288843.html
В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель"
В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель" - РИА Новости, 30.05.2024
В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель"
Российский робот-сапёр "Шмель" проходит испытания, занимаясь разминированием гражданских объектов в новых регионах России, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:26
2024-05-30T10:26
технологии
россия
кубинка
бекхан оздоев
ростех
высокоточные комплексы
патриот
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский робот-сапёр "Шмель" проходит испытания, занимаясь разминированием гражданских объектов в новых регионах России, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха". Обновленный "Шмель" можно увидеть в экспозиции холдинга "Высокоточные комплексы" на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в период с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот" (Кубинка). "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал новый этап опытной эксплуатации робота-сапера МГР-4 "Шмель". Испытания проходят в реальных условиях – машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах", - говорится в сообщении. МГР-4 – инициативная разработка двух предприятий "Высокоточных комплексов": Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины – система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками. Она позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей. "Сегодня "Ростех" проводит комплексные испытания МГР-4 в реальных условиях. Это позволило оперативно доработать машину. Например, "Шмель" получил новый противоминный трал. Он особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей. При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество – робот позволяет оператору находиться в безопасном месте – на расстоянии до 1000 метров", - цитируется в сообщении директор кластера обычных вооружений и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. По его словам, это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минами-ловушками, цель которых поразить сапера. Ожидается, что испытания "Шмеля" завершат во второй половине 2024 года. "Представленный в этом году на "Комплексной безопасности" улучшенный образец робота-сапера – результат кропотливой и самоотверженной работы специалистов холдинга "Высокоточные комплексы". При этом процесс совершенствования и доработки комплекса разминирования продолжается, холдинг заинтересован в создании отвечающей всем необходимым требованиям и при этом недорогой машины дистанционного разминирования", – цитируется в сообщении гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов.
https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html
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технологии, россия, кубинка, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, патриот
Технологии, Россия, Кубинка, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы, Патриот
В "Ростехе" рассказали об испытаниях робота-сапера "Шмель"

"Ростех": робот-сапер "Шмель" проходит испытания в новых регионах России

© НашКраш/Ростех МГР4 "Шмель"
 МГР4 Шмель
© НашКраш/Ростех
МГР4 "Шмель"
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский робот-сапёр "Шмель" проходит испытания, занимаясь разминированием гражданских объектов в новых регионах России, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха".
Обновленный "Шмель" можно увидеть в экспозиции холдинга "Высокоточные комплексы" на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в период с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке "Патриот" (Кубинка).
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"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал новый этап опытной эксплуатации робота-сапера МГР-4 "Шмель". Испытания проходят в реальных условиях – машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах", - говорится в сообщении.
МГР-4 – инициативная разработка двух предприятий "Высокоточных комплексов": Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины – система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками. Она позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.
«
"Сегодня "Ростех" проводит комплексные испытания МГР-4 в реальных условиях. Это позволило оперативно доработать машину. Например, "Шмель" получил новый противоминный трал. Он особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей. При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество – робот позволяет оператору находиться в безопасном месте – на расстоянии до 1000 метров", - цитируется в сообщении директор кластера обычных вооружений и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
По его словам, это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минами-ловушками, цель которых поразить сапера. Ожидается, что испытания "Шмеля" завершат во второй половине 2024 года.
"Представленный в этом году на "Комплексной безопасности" улучшенный образец робота-сапера – результат кропотливой и самоотверженной работы специалистов холдинга "Высокоточные комплексы". При этом процесс совершенствования и доработки комплекса разминирования продолжается, холдинг заинтересован в создании отвечающей всем необходимым требованиям и при этом недорогой машины дистанционного разминирования", – цитируется в сообщении гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов.
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ТехнологииРоссияКубинкаБекхан ОздоевРостехВысокоточные комплексыПатриот
 
 
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