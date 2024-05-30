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В России разрабатывают проект арктического рефрижератора "80 лет Победы" - РИА Новости, 30.05.2024
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05:58 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/refrizherator-1949258606.html
В России разрабатывают проект арктического рефрижератора "80 лет Победы"
В России разрабатывают проект арктического рефрижератора "80 лет Победы" - РИА Новости, 30.05.2024
В России разрабатывают проект арктического рефрижератора "80 лет Победы"
В России разрабатывается проект арктического транспортного рефрижератора "80 лет Победы" для перевозки морепродуктов через Северный морской путь с Дальнего... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:58
2024-05-30T05:58
экономика
россия
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. В России разрабатывается проект арктического транспортного рефрижератора "80 лет Победы" для перевозки морепродуктов через Северный морской путь с Дальнего Востока в европейскую часть России, рассказал РИА Новости куратор проекта Виктор Кот в кулуарах "Морского конгресса. Дальний Восток". "Следующий год у нас 80 лет Победы… К тому, чтобы создать предпроект к этой дате именно тот, который будет отвечать всем требованиям: требованиям моряков-рыбаков, требованиям Полярного кодекса для плавания по Северному морскому пути, решая задачу обеспечения европейской части России качественными и не дорогостоящими морепродуктами… В этом предпроекте "80 лет Победы" заложены те требования, которые просили капитаны рыбопромысловых судов", - сказал Кот. По его словам, сегодня, чтобы добраться до конечного потребителя морепродукты проходят логистическую цепочку от промыслового судна до прилавка из большого количества этапов, поэтому проект рефрижератора позволит оснащать европейскую часть свежими российскими морепродуктами.
https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936645392.html
россия
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экономика, россия, дальний восток
Экономика, Россия, Дальний Восток
В России разрабатывают проект арктического рефрижератора "80 лет Победы"

В РФ создают проект арктического транспортного рефрижератора "80 лет Победы"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген, Арктика
Остров архипелага Шпицберген, Арктика - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген, Арктика. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. В России разрабатывается проект арктического транспортного рефрижератора "80 лет Победы" для перевозки морепродуктов через Северный морской путь с Дальнего Востока в европейскую часть России, рассказал РИА Новости куратор проекта Виктор Кот в кулуарах "Морского конгресса. Дальний Восток".
"Следующий год у нас 80 лет Победы… К тому, чтобы создать предпроект к этой дате именно тот, который будет отвечать всем требованиям: требованиям моряков-рыбаков, требованиям Полярного кодекса для плавания по Северному морскому пути, решая задачу обеспечения европейской части России качественными и не дорогостоящими морепродуктами… В этом предпроекте "80 лет Победы" заложены те требования, которые просили капитаны рыбопромысловых судов", - сказал Кот.
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По его словам, сегодня, чтобы добраться до конечного потребителя морепродукты проходят логистическую цепочку от промыслового судна до прилавка из большого количества этапов, поэтому проект рефрижератора позволит оснащать европейскую часть свежими российскими морепродуктами.
 
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