https://ria.ru/20240530/razvitie-1949446245.html
Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области
Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2024
Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области
Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:08
2024-05-30T17:08
2024-05-30T18:13
херсонская область
петр фрадков
андрей алексеенко
псб (банк псб)
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949476949_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c9c37a52d86e80c802a7c10f39b9434e.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку предпринимательства и повышения доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, сообщает пресс-служба банка. Встреча Фрадкова и Алексеенко прошла в рамках рабочего визита главы ПСБ в область. "ПСБ постоянно расширяет и совершенствует финансовые продукты и сервисы для региональных предприятий. За год – с мая прошлого года – мы вдвое нарастили базу клиентов-предпринимателей, также двукратно увеличились объем размещенных средств и обороты по счетам юридических лиц. <…> Мы видим, как при участии нашего банка интенсивно восстанавливается деловая активность региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949476949_142:0:1279:853_1920x0_80_0_0_7d6b1155b9b94cbdeace3ece45e6097f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , петр фрадков, андрей алексеенко, псб (банк псб), промсвязьбанк
Херсонская область , Петр Фрадков, Андрей Алексеенко, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку предпринимательства и повышения доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Встреча Фрадкова
и Алексеенко прошла в рамках рабочего визита главы ПСБ в область.
"ПСБ постоянно расширяет и совершенствует финансовые продукты и сервисы для региональных предприятий. За год – с мая прошлого года – мы вдвое нарастили базу клиентов-предпринимателей, также двукратно увеличились объем размещенных средств и обороты по счетам юридических лиц. <…> Мы видим, как при участии нашего банка интенсивно восстанавливается деловая активность региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.