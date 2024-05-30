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Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2024
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17:08 30.05.2024 (обновлено: 18:13 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/razvitie-1949446245.html
Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области
Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2024
Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области
Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:08
2024-05-30T18:13
херсонская область
петр фрадков
андрей алексеенко
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку предпринимательства и повышения доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, сообщает пресс-служба банка. Встреча Фрадкова и Алексеенко прошла в рамках рабочего визита главы ПСБ в область. "ПСБ постоянно расширяет и совершенствует финансовые продукты и сервисы для региональных предприятий. За год – с мая прошлого года – мы вдвое нарастили базу клиентов-предпринимателей, также двукратно увеличились объем размещенных средств и обороты по счетам юридических лиц. &lt;…&gt; Мы видим, как при участии нашего банка интенсивно восстанавливается деловая активность региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html
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херсонская область , петр фрадков, андрей алексеенко, псб (банк псб), промсвязьбанк
Херсонская область , Петр Фрадков, Андрей Алексеенко, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области

© Фото : пресс-служба ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку предпринимательства и повышения доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Встреча Фрадкова и Алексеенко прошла в рамках рабочего визита главы ПСБ в область.
"ПСБ постоянно расширяет и совершенствует финансовые продукты и сервисы для региональных предприятий. За год – с мая прошлого года – мы вдвое нарастили базу клиентов-предпринимателей, также двукратно увеличились объем размещенных средств и обороты по счетам юридических лиц. <…> Мы видим, как при участии нашего банка интенсивно восстанавливается деловая активность региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
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