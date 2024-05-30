https://ria.ru/20240530/razvitie-1949446245.html

Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области

Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2024

Петр Фрадков обсудил экономическое развитие Херсонской области

Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:08

2024-05-30T17:08

2024-05-30T18:13

херсонская область

петр фрадков

андрей алексеенко

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обсудил с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко вопросы социально-экономического региона, поддержку предпринимательства и повышения доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, сообщает пресс-служба банка. Встреча Фрадкова и Алексеенко прошла в рамках рабочего визита главы ПСБ в область. "ПСБ постоянно расширяет и совершенствует финансовые продукты и сервисы для региональных предприятий. За год – с мая прошлого года – мы вдвое нарастили базу клиентов-предпринимателей, также двукратно увеличились объем размещенных средств и обороты по счетам юридических лиц. <…> Мы видим, как при участии нашего банка интенсивно восстанавливается деловая активность региона", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html

херсонская область

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Алёна Пава

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