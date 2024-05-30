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"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - РИА Новости, 30.05.2024
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15:33 30.05.2024 (обновлено: 15:42 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html
"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - РИА Новости, 30.05.2024
"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
Россия имеет невероятный запас ракет, сообщил украинский военный приехавшему на линию фронта ВСУ немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру, репортаж которого... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:33
2024-05-30T15:42
россия
королев
владимир путин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия имеет невероятный запас ракет, сообщил украинский военный приехавшему на линию фронта ВСУ немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру, репортаж которого транслировался на канале Welt."Если бы они узнали, что мы здесь, &lt;…&gt; последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", — пожаловался украинский оператор БПЛА.В репортаже отметили, что условия ведения боевых действий значительно изменились, а подразделения операторов беспилотников стали целью номер один для российской армии.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил, что российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240530/konflikt-1949386943.html
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россия, королев, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
Россия, Королев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие

Welt: в ВСУ жалуются на большое количество ракет у российской армии

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия имеет невероятный запас ракет, сообщил украинский военный приехавшему на линию фронта ВСУ немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру, репортаж которого транслировался на канале Welt.
"Если бы они узнали, что мы здесь, <…> последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", — пожаловался украинский оператор БПЛА.
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В репортаже отметили, что условия ведения боевых действий значительно изменились, а подразделения операторов беспилотников стали целью номер один для российской армии.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил, что российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.
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