https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html

"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие

"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие - РИА Новости, 30.05.2024

"Их миллионы": в ВСУ пожаловались на мощное российское оружие

Россия имеет невероятный запас ракет, сообщил украинский военный приехавшему на линию фронта ВСУ немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру, репортаж которого... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:33

2024-05-30T15:33

2024-05-30T15:42

россия

королев

владимир путин

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия имеет невероятный запас ракет, сообщил украинский военный приехавшему на линию фронта ВСУ немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру, репортаж которого транслировался на канале Welt."Если бы они узнали, что мы здесь, <…> последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы", — пожаловался украинский оператор БПЛА.В репортаже отметили, что условия ведения боевых действий значительно изменились, а подразделения операторов беспилотников стали целью номер один для российской армии.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил, что российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240530/konflikt-1949386943.html

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россия, королев, владимир путин, вооруженные силы украины, welt